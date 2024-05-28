وفي هذا المقال سوف نتحدث عن رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2024 بالجيزة، حيث أن وزارة التربية والتعليم أعلنت عن ظهور نتائج جميع صفوف النقل الترم الثاني للعام الدراسي 2024، حيث أنها قامت برفع كافة النتائج على موقعها الرسمي للصف الرابع الابتدائي لمحافظة الجيزة وجميع المحافظات الأخرى، وذلك من أجل التيسير على الطلاب وأولياء أمورهم في الحصول على نتيجتهم.

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2024 بالجيزة

وفي السطور القادمة سوف نوضح لكم رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2024 بالجيزة، وأيضا الخطوات الواجب إتباعها للحصول على النتيجة:

الولوج إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة .

أو قم بالدخول على موقع نتيجة نت.

قم بتحديد خدمة الاستعلام عن النتائج.

اختر نتيجة الصف الرابع الابتدائي.

اكتب اسم الطالب رباعي والرقم الإمتحاني الخاص به.

النقر على أيقونة الاستعلام أو عرض النتيجة.

وسوف يتم عرض النتيجة أمامك على الشاشة.

ألوان نتائج الصف الرابع الابتدائي التي تدل على تقدير الطالب

وفيما يلي سوف نوضح ألوان نتائج الصف الرابع الابتدائي التي تدل على تقدير الطالب، وهي: