توزيع 10 مليون دينار مصرف الرافدين.. أنباء سعيدة من وزارة المالية للعراقيين

يبحث عدد كبير من المواطنين العراقيين عن حقيقة توزيع 10 مليون دينار مصرف الرافدين، حيث قام مصرف الرافدين بالإعلان عن قرضه الجديد من أجل التيسير والتسهيل على المواطنين لقضاء احتياجاتهم مع سداد الأقساط الشهرية الخاصة بهذا القرض بنسب مخفضة، تتناسب مع الظروف التي يمرون بها، ولكن حدد المصرف الحصول على هذا القرض بعدة ضوابط ومعايير يجب توافرها في المتقدمين، وهذا ما سنقوم بعرضه لكم فتابعوا معنا.

توزيع 10 مليون دينار مصرف الرافدين

لمتابعة الحديث عن توزيع 10 مليون دينار مصرف الرافدين، يجب عرض جميع المعلومات الخاصة للحصول على هذا القرض، والتي تكون بالشكل التالي:

يتم صرف للموظف الذي يكون راتبه الشهري أكثر من 500 ألف دينار قرض بقيمة 10 مليون دينار.

كما يتم صرف للشخص الذي يكون راتبه 500 ألف أو أقل من ذلك قرض بقيمة 5 مليون دينار عراقي.

يتم فرض مصاريف ادارية للحصول على القرض بنسبة 2%.

مدة سداد القرض 5 سنوات.

يتم فرض نسبة فائدة 6% في حين الحصول على القرض.

يجب تقديم كفيل ضامن موظف اداري.

يجب ألا يزيد سن المتقاعد الراغب في الحصول على القرض عن 73 سنة.

كما يجب أيضا على الموظف الذي يرغب في الحصول على القرض أن يكون قد أتم عامين في الوظيفة.

ويقوم هذا الموظف أيضا بتقديم كتاب من الوظيفة يفيد باستمراره في العمل.

يتم الاشتراك في التأمين على حياة المستلف على نفقته.

صرف 150 مليون دينار فوري مصرف الرافدين

بعد التعرف على توزيع 10 مليون دينار مصرف الرافدين، نعرض لكم سلفة الرافدين الجديدة التي تصل قيمتها إلى 150 مليون دينار تسهيلا وتيسيرا من المصرف على المواطنين الراغبين في شراء قطعة أرض أو وحدات سكنية، وتكون ضوابط صرف 150 مليون دينار فوري مصرف الرافدين، بالشكل التالي: