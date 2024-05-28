رابط الاستعلام عن نتيجة الحادي عشر 2024 الكويت عبر موقع وزارة التعليم الكويتية moe.edu.kw

يبحث عدد كبير من أولياء الأمور والطلاب عن رابط الاستعلام عن نتيجة الحادي عشر 2024 الكويت، الذي بات أمر يشغل بال عدد الكثير من الطلاب خاصة بعدما أعلنت وزارة التعليم الكويتية عن إنتهاء أعمال التصحيح والمراجعة للمواد التي أدى الطلاب فيها الاختبارات وأكدت الوزارة إلى أنها كانت مهتمة بمتابعة أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات وأعلنت الوزارة على توفير رابط الكتروني للإستعلام عن النتائج بكل سهولة ويسر وإليكم طريقة الإستعلام.

موعد الإعلان عن نتائج الصف الحادي عشر الكويت 2024

وأعلنت الصفحة الرسمية لوزارة التعليم الكويتية عن أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج الصف الحادي عشر بالكويت 2024، بداية من يوم الإثنين الموافق 28 يونيو 2024، وذلك من خلال رابط الوزارة تيسيراً على العديد من الطلاب وأولياء الأمور، وتجنب الذهاب للمدارس.

رابط الاستعلام عن نتيجة الحادي عشر 2024 الكويت

ويبحث عدد كبير من الطلاب عن نتيجة الحادي عشر 2024 الكويت من خلال الرابط الالكتروني التي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم بالكويت، وإليكم خطوات الإستعلام…