رابط الاستعلام عن نتيجة الحادي عشر 2024 الكويت عبر موقع وزارة التعليم الكويتية moe.edu.kw

يبحث عدد كبير من أولياء الأمور والطلاب عن رابط الاستعلام عن نتيجة الحادي عشر 2024 الكويت، الذي بات أمر يشغل بال عدد الكثير من الطلاب خاصة بعدما أعلنت وزارة التعليم الكويتية عن إنتهاء أعمال التصحيح والمراجعة للمواد التي أدى الطلاب فيها الاختبارات وأكدت الوزارة إلى أنها كانت مهتمة بمتابعة أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات وأعلنت الوزارة على توفير رابط الكتروني للإستعلام عن النتائج بكل سهولة ويسر وإليكم طريقة الإستعلام.
موعد الإعلان عن نتائج الصف الحادي عشر الكويت 2024
وأعلنت الصفحة الرسمية لوزارة التعليم الكويتية عن أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج الصف الحادي عشر بالكويت 2024، بداية من يوم الإثنين الموافق 28 يونيو 2024، وذلك من خلال رابط الوزارة تيسيراً على العديد من الطلاب وأولياء الأمور، وتجنب الذهاب للمدارس.
رابط الاستعلام عن نتيجة الحادي عشر 2024 الكويت
ويبحث عدد كبير من الطلاب عن نتيجة الحادي عشر 2024 الكويت من خلال الرابط الالكتروني التي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم بالكويت، وإليكم خطوات الإستعلام…
- زيارة الموقع الرسمي لوزارة التعليم الكويتية.
- ثم ادخل اسم الطالب في المربع الموجود أمامك .
- واكتب كلمة المرور.
- سوف يتم توجيهك إلى مربع الشهادات ، قم بالضغط عليه.
- سوف تظهر أمامك خانة اددخل فيها رقم جلوس الطالب .
- ادخل الرقم المدني الخاص بالطالب .
- ثم اضغط على “عرض النتيجة”.
- سوف تظهر أمامك نتيجة الطالب على الفور .
- في حالة عدم ظهور النتيجة يجب الرجوع إلى إدارة المدرسة التابع لها الطالب .