“عاجل ورسمي” .. موعد صرف حساب المواطن لشهر يونيو 1445 والفئات المستهدفة لتلقي الدعم

كشفت وزارة الموارد البشرية عن موعد صرف حساب المواطن للدفعة الخاصة بشهر يونيو، حيث ينتظر جميع المستفيدين وصول هذه الدفعة لتلبية الاحتياجات اللازمة لهم، ويترقبون إيداع المستحقات في حساباتهم البنكية من حساب المواطن.

موعد صرف حساب المواطن

كما أوضح حساب المواطن الموعد المحدد لإيداع المستحقات للمستفيدين الخاصة بشهر يونيو، حيث أكد على صرف الدفعة قبل عيد الاضحى المبارك، وقد تقرر صرف هذه الدفعة يوم الاثنين الموافق 10 من يونيو المقبل، أي قبل العيد الذي يهل علينا يوم 16 من نفس الشهر، كما أن موعد الصرف لن يتوافق مع أحد العطلات الرسمية في المملكة، كما تؤكد وزارة الموارد على صرف الدعم الإضافي مع دفعة شهر يونيو لجميع المستفيدين.

خطوات الاستعلام عن أهلية حساب المواطن

كما يمكن للمستفيد من حساب المواطن الإطلاع على الأهلية في البرنامج عبر الإنترنت، من خلال الخطوات الآتية:

زيارة موقع برنامج حساب المواطن من هنا.

ينبغي القيام بتسجيل الدخول عبر إضافة اسم المستخدم، وبعدها كلمة المرور.

انتقل إلى الخدمات الإلكترونية.

ثم اختر منها دراسة الأهلية.

انقر فوق استعلام عن الأهلية.

من ثم أدرج جميع بياناتك المطلوبة، ولابد من التأكد من دقتها.

بعدها انقر على خانة الاستعلام.

سيقوم موقع البرنامج بعرض نتيجة الأهلية في حساب المواطن، مع التوضيح للحالة مؤهلًا للدعم أم لا.

الفئات المستهدفة من حساب المواطن

حددت وزارة الموارد البشرية أبرز الفئات التي يحق لها الاستفادة من دعم حساب المواطن، والتي تضم ما يلي: