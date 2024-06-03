“المنقرة بينهم مابتنتهيش” .. تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 لمتابعة مطاردات القط والفأر 24 ساعة من المتعة والإثارة

التردد الجديد لقناة توم وجيري هو واحد من أفضل القنوات التي يقوم الكثير من الآباء والأمهات بالبحث عنها لتنزيلها على جهاز الرسيفر الخاص بهم ومتابعتها، حيث تقوم القناة بعرض محتوى خاص ومميز للأطفال، لذلك السبب هو يفضلون متابعتها، لأنها تقدم القناة أفلام كرتونية وأغاني متنوعة ملائمة لكافة الأعمار، وتقوم بعرض محتوى يعمل على زرع القيم والأخلاق والعادات الاجتماعية والتقاليد ولا توفر محتوى ضار بأطفالنا، لذا قدمنا لكم التردد الجديد لقناة توم وجيري من خلال هذا المقال تابعونا.

تردد قناة توم وجيري

يمكنك الآن تنزيل تردد قناة توم وجيري عبر خ القمر نايل سات بمجموعة من الخطوات البسيطة واليكم التردد الجديد في ما يلي:

القمر الصناعي الخاص بالقناة النايل سات.

معدل الترميز هو: 27500

التردد الجديد 11354

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة توم وجيري على عرب سات

التردد الجديد 11315

القمر الصناعي هو عرب سات.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة SD.

نبذة عن قناة توم وجيري

توم وجيري هي قناة شهيرة تعرض برامج ممتعة للأطفال ومميزة، حيث يمكن مشاهدتها على التلفاز بجودة عالية من خلال القمر النايل سات والقمر الصناعي العرب سات، حيث أن لا يوجد انقطاع في البث ولا تشويش، وتقوم بعرض القناة برامج تعليمية وأناشيد متنوعة تساعد الأطفال على تطوير مهاراتهم بطريقة مميزة، ومن الجدير بالذكر أن قناة توم وجيري تمثل أهمية كبيرة لدى الأمهات لأنهن يتركن أبنائهن أمام التلفاز من دون قلق عليهم، فهي تكون آمنة تمامًا على الأطفال الصغار.