من هنا استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني بمحافظة شمال سيناء عبر موقع مديرية التربية والتعليم وموقع نتيجة نت

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني خلال الساعات القليلة المقبلة، وعليه تم تفعيل رابط مديرية التربية والتعليم بالمحافظة أمام كافة الطلاب والطالبات بالمحافظة من أجل استخراج النتيجة بكل سهولة من البيت دون الحاجة للنزول للمدارس، حيث يترقب الطلاب وأولياء الأمور النتيجة على أحر من الجمر وسط حالة من القلق والتوتر، فكما نعلم جيداً أن نتيجة الصف الثالث الإعدادي من أكثر النتائج التي تشغل بال الجميع والتي عليها يحدد مستقبل الطالب في مرحلة التعليم الثانوي، فتابعونا متابعنا الكرام لموقع البديل لنوافيكم كافة التفاصيل بخصوص هذا الأمر.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء الترم الثاني 2024

خلال ساعات قليلة سيتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة شمال سيناء الترم الثاني 2024 من قبل اللواء محمد عبد الفضيل شوشو المحافظ، حيث أكدت مديرية التربية والتعليم الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات بنجاح، وسيتم اعتماد النتيجة وستعلن على الفور أمام الطلاب من خلال موقع مديرية التربية والتعليم الإلكتروني، والجديد بالذكر أن عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء اختبارات الترم الثاني 2024 بالمحافظة نحو 8.298 طالب وطالبة.

رابط استخراج نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة شمال سيناء 2024

عمليات بحث مكثفة من قبل طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة شمال سيناء لمعرفة الرابط الرسمي لاستخراج النتيجة، حيث حرصت مديرية التربية والتعليم على تفعيل رابط شغال متاح أمام الجميع لاستخراج النتيجة بكل سهولة وستظهر بالتفاصيل الكاملة ودرجات كل المواد والمجموع الكلي للطالب، هذا من خلال الخطوات التالية:

التوجه المباشر إلي موقع مديرية التربية والتعليم شمال سيناء.

أو يمكن زيارة موقع نتيجة نت.

إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

الضغط على كلمة عرض النتيجة والانتظار قليلاً لتظهر النتيجة بالتفاصيل أمامكم.

توزيع درجات الشهادة الاعدادية بمحافظة شمال سيناء

مادة اللغة العربية 40 درجة لكل فصل دراسي والمجموع الكلي 80 درجة.

مادة اللغة الأجنبية 30 درجة لكل فصل دراسي والمجموع الكلي 60 درجة.

مادة الرياضيات 30 درجة لكل فصل الدراسي والمجموع 60 درجة.

مادة الدراسات الاجتماعية 20 درجة لكل فصل دراسي والمجموع 40 درجة.

مادة العلوم 20 درجة لكل فصل دراسي والمجموع 40 درجة.

المجموع الكلي للنتيجة 140 درجة لكل فصل دراسي والمجموع الكلي 280 درجة.