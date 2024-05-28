Selahaddin Eyyubi… مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 26 كاملة مترجمة على قصة عشق و على قناة الفجر الجزائرية

مع بدء عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 26 على تردد كل القنوات الناقلة يسرنا أن نقدم لكم تغطية شاملة عبر موقعنا الإخباري البديل لكل ما يتعلق بهذه الحلقة المميزة إن هذا المسلسل يعد واحد من أبرز الأعمال الدرامية التاريخية التي تمكنت، في فترة قصيرة من جذب انتباه الجماهير واستحواذ نسب مشاهدة عالية وقد تم نقله عبر شاشات TRT1 التركية وهي قناة تلفزيونية تركية مشهورة.

مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 26

يعد مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 26، المترجمة إلى اللغة العربية من بين أبرز المسلسلات التاريخية التركية التي أنتجت مؤخرا يحكي المسلسل القصة الحقيقية لحياة البطل صلاح الدين الأيوبي ونضاله الشجاع ضد الصليبيين من أجل استعادة القدس تتميز الحلقة بحبكة درامية مميزة وإخراج فني راقي.

من المقرر عرض الحلقة 26 من مسلسل صلاح الدين الأيوبي مساء اليوم الثلاثاء الموافق 28 مايو 2024 على قناة الفجر الجزائرية وفقا للجدول الزمني الأسبوعي. ستبَث الحلقة في تمام الساعة 10 مساءا بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة لمسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 26

لمتابعة أقوى حلقات المسلسل التاريخي المميز صلاح الدين الأيوبي يمكن استقبال ترددات القنوات الناقلة له البيانات التالية:

تردد قناة TRT على نايل سات

التردد: 12034.

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة TRT على عرب سات

التردد: 12073.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة الفجر الجزائرية على نايل سات

التردد: 12034.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

من خلال هذه الترددات يمكن للمشاهدين الاستمتاع بمتابعة أحداث ومغامرات مسلسل صلاح الدين الأيوبي بسهولة ويسر، حيث يمكن ضبط أجهزتهم لاستقبال إشارات القنوات المذكورة عبر أقمار البث الصناعي المعتمدة هذا يتيح لهم فرصة متابعة الحلقات الشيقة والمثيرة للمسلسل دون عناء البحث عن الترددات المناسبة.