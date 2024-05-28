مرتــب فوق الـ 9000 وقيمة وسيما.. وظائف بنك مصر للجنسين في أكثر من 21 محافظة بشروط ميسرة للشباب

في ظل الظروف الاقتصادية السيئة التي تمر بها البلاد، وجدنا قطاع كبير من الشباب يبحثون عن وظائف بنك مصر الخالية التي قام البنك بالإعلان عنها من خلال الصفحة الرسمية الخاصة به، حيث أعلن البنك عن عدة وظائف لمؤهلات مختلفة بعدة شروط ومعايير قام بفرضها على المتقدمين لشغل هذه الوظائف، كما أكد أيضا على سرعة المبادرة للتقديم في هذه الوظائف واغتنام فرصة الحصول على وظيفة مرموقة، ولمزيد من المعلومات تابعوا معنا هذا المقال.

وظائف بنك مصر الخالية

فرض بنك مصر مجموعة من الشروط والضوابط يجب أن تتوافر في المتقدمين لشغل وظائف بنك مصر، من أبرزها ما يلي:

على المتقدم أن يمتلك خبرة في مجال العمل لا تقل عن ثلاث سنوات.

كما يجب أن يكون المتقدم حاصل على تقدير جيد كحد أدنى.

أقل عمر للمتقدم 28 سنة.

يجب أن يكون على قدر من الخبرة بالتعامل مع الكمبيوتر.

كما يجب أن يجيد اللغة الإنجليزية بطلاقة.

يجب ألا يكون للمتقدم أقارب من الدرجة الأولى أو الثانية داخل البنك.

يجب اجتياز جميع الاختبارات المقررة لشغل هذه الوظائف.

يشترط الجنسية المصرية والإقامة على أراضي الجمهورية.

التقديم في وظائف بنك مصر

يمكن للخريجين الجدد الذين يتطلعون لشغل وظائف حكومية، أن يبادروا بشغل وظائف بنك مصر الخالية عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول المباشر على موقع بنك مصر.

ثم النقر على الوظائف الخالية.

اختيار التقديم في الوظيفة المناسبة التي تتناسب مع المؤهل الدراسي الخاص بك.

قم بملء الاستمارة الخاصة بالوظيفة المتاحة.

إرفاق جميع الملفات والمستندات المطلوبة.

تأكد من صحة المعلومات التي قمت بكتابتها، حيث لا يتم الالتفات للمعلومات الخاطئة.

الضغط على زر إرسال الطلب.

الانتظار حتى يتم دراسة الطلب المقدم والرد بالقبول أو الرفض.

المستندات المطلوبة للتسجيل في وظائف بنك مصر

إذا توافرت بك جميع الشروط التي قمنا بذكرها سابقا، فعليك التقديم بشكل إلكتروني في وظائف بنك مصر وإرفاق جميع المستندات التالية: