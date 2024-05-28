ظهرت الان!!. نتائج السادس الابتدائي في كركوك 2024 لينك النتائج في البصرة ومحافظات العراق

ظهرت نتائج السادس الابتدائي الدور الأول في محافظة كركوك منذ قليل، مما أصبح بإمكان جميع الطلبة والطالبات الحصول على الكشوفات الخاصة بهم في شكل ورقي، بما يسمح لهم في معرفة الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة الدراسية، بالإضافة إلى أن الكشوفات تكون في كافة المدارس على مستوى المحافظة، بما يتأهل كل طالب في التعرف على الدرجات التي تم الحصول عليها.

نتائج السادس الابتدائي في العراق كركوك

ومازالت عمليات البحث تزداد يومًا عن يوم حول نتائج السادس الابتدائي الدور الأول في محافظات العراق، حيث إن مديرية التربية العراقية في محافظة كركوك قامت بإرسال جميع الكشوفات الخاصة بالنتائج إلى المدارس، بحيث يتمكن كل طالب وطالبة من الذهاب إلى المدارس الخاصة بهم، وإمكانية الإطلاع على الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة الدراسية، مع فتح باب الإعتراضات عقب الإنتهاء من ظهور باقي المحافظات.

كيف استعلم عن نتائج السادس الابتدائي كركوك

جاءت أهم خطوات القيام بالإستعلام عن نتائج الطلاب في محافظة كركوك والمحافظات التي ظهرت بها النتائج، وفقًا لما يلي:-