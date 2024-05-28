تشغيل شفرات لعبة جاتا الأصلية بعد التحديث (تعمل 100%)⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️.. أقوي الاسلحة وعدم الموت وفلوس أكوام أكوام

يبحث الكثير من محبي لعبة جاتا عن شفرات لعبة جاتا الأصلية، هذه الشفرات التي قامت الشركة المطورة للعبة باصدارها حتى تمكن اللاعبين من الحصول على الأسلحة والذخيرة التي تساعدهم على تخطي المراحل الصعبة بداخلها، وتجعلهم يشعرون بتجربة فريدة من نوعها مليئة بالمتعة والإثارة والتشويق، ولهذا وجدنا البحث عن الشفرات الخاصة بهذه اللعبة يتزايد يوميا، وسنقوم بعرض كافة التفاصيل الخاصة بهذه الشفرات خلال سطور هذا المقال.

شفرات لعبة جاتا الأصلية

شفرات لعبة جاتا الأصلية تجعل اللعبة أكثر متعة وتجعلك تتخطى المراحل الصعبة داخل اللعبة بدون أي مشقة، ومن أهم هذه الشفرات ما يلي:

الموت: TURTLE

القبضة الحديدية: HOT HANDS

رفع سرعة السباحة: GOT BILLS

رفع سرعة الجري: CATCHME

الرصاصات المتفجرة: INCENDIARY

الحصول على مظلة القفز بشكل مستمر: SKYDIVE

جعل التصويب يتم بشكل أفضل: DEADEYE

تقليل مستوى مطاردة الشرطة: FUGITIVE

تصبح خارق لمدة 5 دقائق: PAINKILLER

الأسلحة: TOOL UP.

مميزات شفرات لعبة جاتا الجديدة

تمتلك لعبة جاتا العديد من المميزات التي جعلت الكثيرين يبحثون عنها ويقوموا بتنزيلها على هواتفهم، ومن أهم هذه المميزات ما يلي:

تعتبر لعبة جاتا أكثر الألعاب واقعية، حيث تجعلك تشعر بأنك على أرض الواقع.

تمتلك اللعبة الكثير من المغامرات الشيقة.

يتحكم اللاعب بقيادة اللعبة وخوض المغامرات للقضاء على العمليات الاجرامية بداخلها.

طريقة تنزيل لعبة جاتا الأصلية

بعد عرض شفرات لعبة جاتا الأصلية، فوجدنا عدد كبير من محبي هذه اللعبة يقومون بالبحث عن طريقة تنزيل لعبة جاتا آخر اصدار لها، والذي يكون بالشكل التالي:

الدخول على متجر التطبيقات الخاص بهاتفك سواء كان أندرويد أو آيفون.

من خلال خانة البحث قم بإدخال اسم اللعبة بالشكل الصحيح.

قم بتحديد الإصدار الذي ترغب به من اللعبة.

اضغط على أيقونة تنزيل.

سيتم تنزيل اللعبة في الحال.

قم بعدها بالضغط على أيقونة “تثبيت”.

شفرات لعبة جاتا الجديدة

يمكنك أيضا أن تقوم بالحصول على شفرات لعبة جاتا الاصلية، والحصول على المميزات التي تقوم هذه الشفرات بإعطائها للاعب، وتخطي المراحل الصعبة داخل اللعبة عن طريق ادخال الشفرات التالية: