اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية : كل ما يخص اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة من وزارة العمل

يتزايد البحث بشكل مستمر عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، ويأتي ذلك في ظل الجهود المستمرة من قبل الحكومة العراقية لتقديم الدعم لمواطنيها الحاملين للجنسية العراقية، حيث يعتبر برنامج الرعاية من أفضل سبل الدعم المقدم من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، لمساندة المواطنين العراقيين في ظل الظروف الاقتصادية الطاحنة التي يمرون بها ولسد حاجاتهم الأساسية، ويتم تقديم هذا الدعم وفقا لعدة شروط ومعايير قامت الحكومة العراقية بوضعها.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

تهدف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى تقديم الدعم والمعونة إلى المواطنين الفقراء التي تنطبق عليهم الشروط والمعايير التي أعلنت عنها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، في حين أعلنت الوزارة أيضا عن قبول دفعة جديدة من المتقدمين لبرنامج الرعاية الاجتماعية، وأكدت على سرعة التقديم وتجهيز المستندات التي تثبت أحقيتهم لهذا الدعم، حتى يقوموا بصرف الدعم المالي التي تقدمه الحكومة لهم.

شروط اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

وضعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مجموعة من الشروط والضوابط حتى يتمكن المتقدمون لبرنامج الرعاية الاجتماعية من الحصول على هذا الدعم، ومن أبرز هذه الشروط التي تنطبق على اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الآتي:

يشمل دعم الرعاية الاجتماعية الأشخاص الذين لا يمتلكون دخل شهري ثابت.

كما يشمل أيضا الأيام والمطلقات وزوجات المسجونين والأرامل.

يتم تقديم الدعم المادي من الحكومة العراقية للأشخاص الذين لا يمتلكون دخل شهري ثابت.

كما يجب أن ينطبق على المتقدم السن المطلوب وهو من 18 إلى 60 سنة للرجال، و 16 ل 55 سنة للنساء.

يجب على المتقدم ألا يمتلك أصول عقارية عالية الثمن.

رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

بعد التعرف على شروط اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، نوضح لكم طريقة التقديم للحصول على الدعم بخطوات بسيطة كالآتي: