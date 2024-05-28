“وزارة المالية” صرف رواتب الموظفين بالزيادات الأخيرة في الأردن

وأعلنت وزارة المالية داخل دولة الأردن، عن استمرار صرف رواتب الموظفين بالزيادات الأخيرة التي تم التصديق عليها مؤخرًا، فضلاً عن الوزارة حريصة على إيداع الرواتب وكافة المستحقات المالية في المواعيد الرسمية دون تأخير، لضمان وصولها إلى جميع المواطنين والموظفين في القطاعين الحكومي والخاص، ويمكنك التعرف على الموعد الرسمي لصرف الراتب، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

متى موعد صرف رواتب الموظفين في الأردن

وأوضحت وزارة المالية الأردنية، أن صرف رواتب الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص يكون يومي 24 و25 من كل شهر ميلادي، ما لم يوافق ذلك إجازة أو عُطلة رسمية في الدولة، وفي حالة وجود إجازة يتم على الفور تعديل مواعيد الصرف إلى موعد جديد، لضمان حصول جميع الموظفين على مستحقاتهم المالية، وذلك بالزيادة الأخيرة التي تم التصديق عليها من قبل الوزارة.

خطوات الإستعلام عن رواتب الموظفين في الأردن

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن رواتب الموظفين في دولة الأردن، وفقًا لما يلي:-

الذهاب إلى موقع وزارة المالية الأردنية.

ثم يتم تسجيل الدخول إلى صفحة الخدمات.

مع اختيار خدمة الإستعلام عن رواتب الموظفين.

القيام بإدخال كافة المعلومات الخاصة بالموظف.

الضغط على زر “بحث”.

لتتمكن من عرض جميع التفاصيل المتعلقة بالراتب في النهاية.

بعد الإستعلام عن الرواتب ومعرفة قيمتها الأساسية بإضافة الزيادات، يمكنك القيام بصرفها من أقرب المنافذ المؤهلة لذلك.