“أحلى اجازة دي ولا إيه”موعد إجازة عيد الأضحى 2024 في القطاع العام والخاص

أيام قليلة ويهل علينا عبد الأضحى المبارك التي تنتظره الأمة الإسلامية بفارغ الصبر وخلال الساعات الأخيرة بدأ عدد كبير من المواطنين في البحث عن موعد إجازة عيد الأضحى 2024 في القطاع العام والخاص، والتي تصل إلى 9 أيام ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على أهم التفاصيل الخاصة بإجازة عيد الأضحى المبارك 2024….

موعد إجازة عيد الأضحى 2024 في القطاع العام والخاص

بدأ عدد كبير من المواطنين العاملين سواء في القطاع العام أو الخاص في البحث عن موعد إجازة عيد الأضحى 2024 في القطاع العام والخاص ،لترتيب أمورهم والاستمتاع بأيام الإجازة سواء بالسفر أو قضاء الإجازة مع الأهل والأصدقاء والخروج إلى المتنزهات والأماكن العامة ، وقد أعلنت الحكومة المصرية عن منح العاملين في القطاع العام إجازة رسمية تبدأ من يوم الجمعة الموافق 14 يونيو 2024 حتى الموافق السبت 22 يونيو 2024، وإليكم جدول اجازة عيد الأضحى في مصر 2024..

جدول اجازة عيد الاضحى 2024

الجمعة 14 يونيو : عطلة أسبوعية

السبت 15 يونيو : وقفة عرفات

الاحد 16 يونيو : أول أيام عيد الأضحى

الاثنين 17 يونيو : ثاني أيام عيد الأضحى

الثلاثاء 18 يونيو : ثالث أيام عيد الأضحى

الأربعاء 19 يونيو : رابع أيام عيد الأضحى

الخميس 20 يونيو :قد يتم احتسابه إجازة بقرار مجلس الوزراء

الجمعة 21 يونيو : عطلة أسبوعية

السبت 22 يونيو ؛ عطلة أسبوعية

وصرح مصدر مسؤول بالمعهد القومي للبحوث الفلكية أن الحسابات الفلكية تشير إلى أن هلال شهر ذي الحجة سوف يولد بعد حدوث الإقتران وذلك سوف يكون في يوم الخميس الموافق 29 ذي القعدة 1445، والموافق 6 يونيو 2024 في تمام الساعة الـ 02:39 ظهراً بتوقيت القاهرة .