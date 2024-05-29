ميدو بيضايق لولو ليه ؟! .. تردد قناة وناسة 2024 الجديد نايل سات لمتابعة اجمل كليبات لولو الشقية

تتساءل العديد من الأمهات عن تردد قناة وناسة 2024 الجديد نايل سات خلال الأيام الماضية خاصة بعد إغلاق القناة على الترددات القديمة، وتعتبر هذه القناة من أشهر القنوات المفضلة لدى ملايين الأطفال، وقد حققت جماهيرية واسعة في فترة قصيرة من انطلاقها على الشاشات، وتتميز بمحتواها المميز والمختلف، حيث تهتم بتقديم الأغاني والكليبات الكرتونية التي تجذب انتباه الأطفال، بالإضافة إلى الترفيه، تساعد القناة الأطفال على تعلم بعض المهارات والصفات الحسنة من خلال برامجها وأغانيها التعليمية.
تردد قناة وناسة 2024 الجديد نايل سات
نظرًا للتشويش والانقطاع المتكرر الذي كانت تتعرض له قناة وناسة في الفترة الأخيرة، أعلنت إدارة القناة عن نقل بثها إلى تردد جديد مستقل، يضمن جودة عالية الدقة والوضوح للمشاهدين من أجل تحسين تجربة المحتوى وتوفير بث مستمر دون انقطاع، وإليكم تفاصيل تردد قناة وناسة 2024 الجديد نايل سات
- القمر الصناعي: نايل سات
- التردد: 11430
- الاستقطاب: عمودي (V)
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
الجدير بالذكر أن قناة وناسة تقدم مجموعة من البرامج والأغاني والكليبات الكرتونية التي تجذب انتباه الأطفال وتسهم في تعليمهم مهارات وصفات حسنة، بفضل هذا المحتوى المميز، حققت شعبية كبيرة بين الأطفال وأصبحت من القنوات المفضلة لديهم.
خطوات تنزيل تردد قناة وناسة 2024 الجديد نايل سات
يمكن استقبال تردد قناة وناسة 2024 الجديد نايل سات من خلال اتباع مجموعة من الخطوات التالية:
- اضغط على زر القائمة من جهاز التحكم عن بعد.
- افتح قائمة الإعدادات على جهاز الرسيفر بالضغط على زر (Menu) في جهاز التحكم.
- اختر بعد ذلك خيار “البحث اليدوي”.
- اضغط على قائمة “الترددات” ثم اختر خيار “إضافة تردد جديد”
- حدد القمر الصناعي “نايل سات” من قائمة الأقمار الصناعية المتاحة.
- أدخل التردد الجديد لقناة وناسة التي ذكرناها سابقا.
- اضغط على “بحث”.
- اضغط على زر “بحث” (Search) أو “موافق” (OK) لبدء البحث عن القناة.
- انتظر لبضع لحظات حتى يتم تنزيل التردد الجديد وتحديث قائمة القنوات على جهاز الرسيفر.
- بعد انتهاء عملية البحث، اضغط على زر “خروج” للعودة إلى القائمة الرئيسية.
- انتقل إلى قائمة القنوات المثبتة على جهاز الرسيفر واستمتع بمشاهدة قناة وناسة.