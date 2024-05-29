رابط ملازمنا للاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2024 في العراق جميع المحافظات دور اول “اللينك الرسمي”

أُعلن رسمياً عن نتائج السادس الابتدائي 2024 في العراق في محافظة بابل وصلاح الدين والكثير من المحافظات، وذلك بعد طول الانتظار وذلك بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، والجدير بالذكر أن هذه النتائج كانت مرضية بعض الشيء عن الأعوام السابقة، وبذلك يتاح للطلاب الاستعلام عن النتائج من خلال موقع نتائجنا أو موقع وزارة التربية العراقية، وسوف نوضح كافة التفاصيل عن هذه النتائج بالعراق.

نتائج السادس الابتدائي 2024 في العراق جميع المحافظات

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية اليوم رسمياً عن ظهور نتائج السادس الابتدائي 2024 في العراق بمحافظة واسط، وذلك بعد اكتمال جميع أعمال التصحيح ورصد الدرجات، أصبح بإمكان الطلاب الآن الاستعلام عن نتائجهم، كما أعلنت أيضا مؤخرًا عن نتائج هذه المرحلة لمحافظة الرصافة 3 حيث يمكن للطلاب وأولياء الأمور الآن الاستعلام عن النتائج عبر الموقع الرسمي للوزارة أو مواقع متخصصة مثل “نتائجنا” ، يمكن الحصول على النتائج باستخدام الاسم الرباعي أو رقم الامتحاني.

وتواصل الوزارة أيضا أعمال رفع نتائج الطلاب في المحافظات الأخرى التي لم تعلن نتائجها بعد ، ويمكن للطلاب وأولياء الأمور متابعة التحديثات على مواقع الوزارة والمواقع المتخصصة للحصول على أحدث المعلومات حول صدور النتائج.

كيفية الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2024 في العراق

يستطيع الطلاب أيضًا الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2024 في العراق من خلال اتباع الخطوات التالية: