رابط الاستعلام عن نتيجة السادس الابتدائي 2024 محافظة كركوك موقع نتائجنا بالرقم الإمتحاني

يهتم عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور بالإطلاع على رابط الاستعلام عن نتيجة السادس الابتدائي 2024ـ التي أعلنت عنها وزارة التربية العراقية وأنها أصبحت متاحة أمام الطلاب من خلال موقع نتائجنا أو من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية على الإنترنت، ومن خلال هذا المقال دعونا نتعرف سوياً على رابط الاستعلام عن نتيجة السادس الابتدائي 2024 محافظة كركوك …..

نتيجة السادس الابتدائي 2024 محافظة كركوك

أنهى طلبة وطالبات السادس الابتدائي امتحانات نهاية العام الدراسي في جميع المحافظات العراقية، وبدأ الطلاب في البحث عن رابط نتيجة السادس الابتدائي وسط حالة من القلق والتوتر بدأت تظهر على وجوه الكثير من الطلاب وأشار مصدر مسؤول بمحافظة كركوك العراقية أنه تم الإنتهاء من تصحيح أوراق الإجابة الخاصة بطلاب السادس في جميع المدارس، مشيراً إلى أن نسب النجاح هذا العام تتخطى العام الماضي، وهذا دليل واضح على نجاح المنظومة التعليمية التي نوهت عنها الوزارة مطلع العام الجاري، وأعرب وزير التعليم العراقي عن بالغ سعادته بمجهودات وزارة التربية العراقية منذ بداية العام حتى إنتهاء أعمال التصحيح والمراجعة وتقدم سيادته بأرق التهاني للطلاب وتمنى لهم من النجاح والتوفيق في المراحل المقبلة….

رابط الاستعلام عن نتيجة السادس الابتدائي 2024 محافظة كركوك

ويمكن لطلاب محافظة كركوك العراقية الإطلاع على نتيجة السادس الإبتدائي الدور الأول 2024 محافظة كركوك من خلال إتباع الخطوات الآتية: