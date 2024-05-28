تراجع في سعر الذهب اليوم في مصر 28 مايو 2024 .. إليك اخبار السوق العالمي للذهب

يُعتبر الذهب أحد أكثر المنتجات التي يتم البحث عن أسعارها يومياً، نظراً لتقلبات سعره المستمرة بين الارتفاع والانخفاض، وفي الواحد والعشرين من شهر مايو لعام 2024، شهدت أسعار الذهب تراجعاً ملحوظاً خلال تعاملات البورصة المصرية ووفقاً للبيانات، بلغ سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر طلباً في الأسواق المصرية حوالي 3100 جنية، ويمكنكم متابعة السطور التالية لمزيد من المعلومات حول أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم.

سعر الذهب اليوم 28 مايو 2024

وفقًا للبيانات الأخيرة، فقد شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا ملحوظًا اليوم، حيث جاءت الأسعار على النحو التالي:

سجل عيار 24 سعرًا يبلغ 3560 جنيهًا.

بينما جاءت أسعار الذهب لعيار 21، الذي يُعتبر الأكثر مبيعًا، بحوالي 3115 جنيهًا.

أما عيار 18، فقد سجل سعرًا يبلغ 2670 جنيهًا نهاية تعاملات اليوم.

وبالنسبة لعيار 14، فقد وصل سعره إلى 2067 جنيهًا في نهاية تعاملات اليوم.

أما الجنيه الذهبي، فبلغ سعره اليوم في محلات الصاغة 24920 جنيهًا.”

السوق العالمي للذهب اليوم

تداولت الأسواق العالمية للذهب اليوم الثلاثاء بتداولات سلبية، حيث سجلت أسعار أوقية الذهب أسوأ أداء أسبوعي لها منذ أكثر من خمسة أشهر، بعد أن حققت مكاسب مالية ملحوظة خلال الأسبوعين الماضيين، ورغم تلك المكاسب السابقة، إلا أنها شهدت انخفاضًا حادًا في مطلع الأسبوع الحالي.

سعر أوقية الذهب العالمية

سجل سعر أوقية الذهب العالمية انخفاضًا نسبته 3.3٪ خلال الأسبوع، حيث خسرت قيمتها بمقدار 80 دولارًا أمريكيًا، وقُدر سعر الإغلاق لأوقية الذهب عند مستوى 2334 دولارًا، بينما بدأت التداولات في بداية الأسبوع عند مستوى 2414 دولارًا، وفيما يتعلق بالجنيه الذهبي، فقد سجل أعلى مستوى تاريخي له في أسعاره عند 2450 دولارًا، إلا أن السعر تراجع بشكل مفاجئ إلى مستوى 2400 دولار، ويرجع السبب في ذلك إلى التغيرات في أسعار الفائدة الأمريكية.