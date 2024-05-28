الإعلان الثاني موت يعقوب ح 162… مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 162 المائة والثانية والستون مترجمة على قصة عشق وعبر قناة الفجر الجزائرية

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 162، مازالت الصراعات قائمة بين الدولة العثمانية المغول والصليبيين، حيث شهدت الحلقات السابقة تطورات كثيرة جعلت الجمهور العربي والغربي يترقب الحلقات القادمة بفارغ من الصبر، ولذلك نجد أن البحث عن عرض الحلقة 162 لن تتوقف قط بل تتزايد كل لحظة، وخاصةً مع اقتراب موعد العرض الرسمي،

ساعات تفصلنا عن مشاهدة الملحمة التاريخية بين الدولة العثمانية والدول الأخرى، كما هناك مخاوف كثير من متابعي المؤسس عثمان أن يكون الموسم الخامس هو الموسم الأخير من المسلسل، حيث يفتقد الجمهور من شتى الدول عرض المسلسل وهناك مطالبة بطرح موسم 6 لمعرفة مصير الدولة العثمانية ومن الحاكم القادم للدولة العثمانية، نتعرف خلال السطور التالية على أحداث وتفاصيل كثيرة لمسلسل المؤسس عثمان الحلقة 162.

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 162

عثمان هو ثالث أبناء سلسلة أرطغرل يقود الدولة العثمانية بوصية والده بعد وفاة، مما تعرض الغازي عثمان إلى مكائد كثيرة ومحاولات قتل أكثر من مرة من المغول والصليبيين لكن بالشجاعة والحكمة كان ينجوى كل مرة ولن يقع في نفس الخطأ مرة أخرى، وخطة عثمان القادمة التي أفصح بها لجنوده أنها يريد الحصول على بورصة ولن يتنازل عن ضمها لتصبح جزء من الدولة العثمانية، وفي الحلقات القادمة يكون هناك انتصارات متكررة للدولة العثمانية.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة المائة والثانية والستون مترجمة

عند طرح أول موسم من مسلسل قيامة عثمان لم يتخيل الكثير أنه يحقق تلك النجاح الكبير لأنه تكمله قيامة أرطغرل لكن القصة والأحداث تختلف تماماً لأن حاكم الدولة في هذا العصر القرن 13 الغازي عثمان بن أرطغرل الذي تولى ولاية الدولة لسنوات طويلة،

حيث ينتمى عثمان إلى قبائل الأوغوز التركية وهو أول من أسس الدولة العثمانية بعد أن ضم العديد من المدن المجاورة لتوسيع دائرة الدولة والحفاظ على قوتها وشأنها بين القبائل الأخرى، يعرض مسلسل قيامة عثمان عبر القنوات التركية والعربية، حيث يعرض أولاً على قناة ATV التركية الأربعاء 9 بتوقيت السعودية و تركيا، ويعرض مترجم على موقع قصة عشق الخميس 1 صباحاً وعلى قناة الفجر الجزائرية 11 مساءً الخميس من كل أسبوع.