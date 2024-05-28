“انسي التجاعيد والخطوط الرفيعة والبقع والاسمرار” .. أكثر من وصفة طبيعية من العرقسوس لشد الوجه وتفتيحه

يُعتبر العرقسوس من الأعشاب التي تتمتع بفوائد متعددة للبشرة نظرًا لاحتوائه على مركب الغليسيررهيزين، والذي يسهم في علاج العديد من مشاكل البشرة مثل تصبغاتها وتجاعيدها، بالإضافة إلى تفتيحها ومكافحة علامات التقدم في السن وتقليل فرط التصبغ وغيرها من الفوائد الطبيعية القيمة، لذا، يستخدم العرقسوس في العديد من المستحضرات التجارية والوصفات الطبيعية لعلاج مشاكل البشرة.

وصفات العرقسوس لعلاج مشاكل البشرة

يمكننا استعراض بعض الوصفات الطبيعية التي تحتوي على العرقسوس لعلاج مشاكل البشرة، ومنها:

قناع العرقسوس والعسل

امزجي كمية متساوية من عصير العرقسوس وعسل النحل الطبيعي.

ضعي الخليط على بشرتك واتركيه لمدة 15-20 دقيقة.

اشطفي بشرتك بالماء الفاتر وجففيها بلطف.

مقشر العرقسوس والسكر

امزجي كمية من عصير العرقسوس مع كمية متساوية من السكر.

ضعي المزيج على بشرتك ودلكيه بلطف بحركات دائرية لمدة 2-3 دقائق.

اشطفي بشرتك بالماء الفاتر وجففيها بلطف.

ماسك العرقسوس واللبن

امزجي كمية متساوية من عصير العرقسوس واللبن.

ضعي الخليط على وجهك واتركيه لمدة 15-20 دقيقة.

اشطفي بشرتك بالماء البارد وجففيها بلطف.

علاج مشكلات البشرة

ماسك العرقسوس والعسل

المكونات

كرة قطنية.

جذر عرق السوس.

خطوات التحضير

قم بعصر جذور العرقسوس لاستخراج العصير.

اغمس كرة القطن في عصير العرقسوس ثم وزعها على بشرتك والمناطق الداكنة قبل النوم.

اتركي الكرة القطنية على البشرة حتى الصباح ثم اغسليها بالماء.

ماسك النشا والحليب البودر

المكونات:

3 ملاعق كبيرة من نشا الأرز.

2 ملعقة كبيرة من بودرة الحليب.

1/2 ملعقة كبيرة من مسحوق جذر عرق السوس.

خطوات التحضير

اخلطي النشا، بودرة الحليب، وجذر عرق السوس في بولة صغيرة.

ضعي الماسك على وجهك واتركيه لمدة 20 دقيقة ثم اغسليه بالماء.

قناع العرقسوس وعصير الخيار

المكونات

عصير حبة خيار طازجة.

عصير ليمون.

عرق السوس.

عصير طماطم.

عجينة خشب الصندل.

خطوات التحضير