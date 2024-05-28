اعتماد رسمي.. نتائج السادس الابتدائي كركوك العراق 2024 الدور الأول عبر موقع نتائجنا بالرقم الامتحاني

كشفت وزارة التربية والتعليم العراقية عن موعد ظهور نتائج السادس الابتدائي كركوك العراق 2024 التي يترقبها الطلاب على أحر من الجمر، حيث يعيش الطلاب حالة من التوتر والقلق الشديد منذ انتهاء الامتحانات من الخميس الماضي 16 من مايو، وقد مضى نحو 12 يوم على انتهاء الامتحانات، وتعتبر هذه الفترة ليس كبير للانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات، لكن كل دقيقة تمر على الطلاب وكأنها عاماً من الانتظار وليس مجرد أيام،

حيث تعد السادس الابتدائي هي مرحلة هامة للغاية يستعد فيها الطلاب جميعاً للالتحاق بالمرحلة الإعدادية ويكون لديهم فرصة مناسبة لاختيار مدارس المتفوقين لاستكمال مسيرتهم التعليمية التي لا يريدون شئ سوى تحقيق أحلامهم، يسعى فريق موقعنا البديل كي يقدم لحضراتكم الأخبار أول بأول واليوم وردتنا أخبار سارة حول نتائج السادس الابتدائي كركوك العراق 2024 تابعوا التقرير التالي للتعرف عليها.

نتائج السادس الابتدائي كركوك العراق 2024

ساعات قليلة وسوف تقوم وزارة التربية والتعليم العراقية تحت رئاسة إبراهيم نامس الجبوري بعملية اعتماد نتائج السادس الابتدائي محافظة كركوك العراق الدور الأول للسنة الدراسية 2023-2024، وهذا ما كشفت عنه الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم منذ قليل، على أن يتم اعتماد النتائج في تمام الساعة 3 عصراً بتوقيت بغداد، وتتوفر النتائج بالكشوفات الورقية بجميع مدارك كركوك لكي يستطيع الطلاب التوجه للمدرسة واستلام الشهادة، وفي الساعة الخامسة مساءً بتوقيت بغداد سوف تتوفر النتائج بكشوفات PDF عبر موقع وزارة التربية والتعليم وموقع نتائجنا الإلكتروني عبر الإنترنت لتسهيل الأمور على الطلاب.

لينك مباشر الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي كركوك الدور الأول