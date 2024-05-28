اكتشف العملاق الجديد: Samsung Galaxy Z Fold 6 – تصميم فريد أداء مذهل هاتف Samsung Galaxy Z Fold 6 مستخدم لا مثيل لها!

bdalhady تاريخ النشر
اكتشف العملاق الجديد: Samsung Galaxy Z Fold 6 – تصميم فريد أداء مذهل هاتف Samsung Galaxy Z Fold 6 مستخدم لا مثيل لها!

في عالم التكنولوجيا حيث الابتكار لا يتوقف، يبرز هاتف Samsung Galaxy Z Fold 6 كتحفة فنية تجمع بين الأناقة والقوة، مع شاشته القابلة للطي التي تفتح آفاقًا جديدة للمستخدمين، ومعالجه الفائق السرعة، ودعمه لأحدث تقنيات الاتصال، يُعد هذا الهاتف خطوة نحو المستقبل.

مواصفات الهاتف

الشاشة7.6 بوصة – Dynamic AMOLED 2X
الذاكرة الداخلية256/512 جيجابايت أو 1 تيرابايت
الرام12 جيجابايت
المعالجSnapdragon 8 Gen 2
الكاميرا50 + 10 + 12 ميجابكسل
البطارية4400 مللي أمبير – 25 واط

المميزات:

  1. تصميم قابل للطي يجمع بين الأناقة والعملية.
  2. شاشة Dynamic AMOLED 2X توفر تجربة مشاهدة مذهلة.
  3. دعم القلم الإلكتروني S Pen لتسهيل الكتابة والرسم.
  4. معالج Snapdragon 8 Gen 2 يوفر أداءً استثنائيًا.
  5. ذاكرة عشوائية 12 جيجابايت لتعدد المهام بسلاسة.
  6. مجموعة كاميرات متقدمة لصور وفيديوهات عالية الجودة.
  7. بطارية تدوم طويلاً مع دعم الشحن السريع.
  8. دعم شبكات الجيل الخامس 5G لاتصالات أسرع.
  9. مقاومة الماء والغبار بمعيار IP68.
  10. توافر خيارات متعددة للذاكرة الداخلية.

العيوب

  1. السعر مرتفع مقارنةً بالهواتف الأخرى.
  2. الشاشة القابلة للطي قد تكون أكثر عرضة للخدوش.
  3. الوزن أثقل قليلاً مقارنةً بالهواتف التقليدية.
  4. البطارية قد لا تكون كافية للمستخدمين الثقيلين.
  5. الحاجة إلى استخدام غطاء حماية للشاشة.
  6. تحديات في توافق بعض التطبيقات مع الشاشة القابلة للطي.
  7. محدودية الألوان المتاحة.
  8. الحجم قد يكون كبيرًا عند طي الهاتف.

سعر الهاتف

دولار أمريكي$1,800
جنيه مصري40,819 جنيه
ريال سعودي1,469 ريال
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معلومات الكاتب
bdalhady

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