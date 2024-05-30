“لمرضي السكر” .. أهم النصائح التي تجعلك تتعايش بطريقة صحية معه | إليك الإرشادات

هناك عدة عوامل تزيد من احتمالية الإصابة بمرض السكر، إذ يُعتبر هذا المرض من الأمراض المزمنة التي يعاني منها العديد من الأشخاص ويمكن أن تسبب مشاكل السكري العديد من الأعراض والعلامات، والتي قد تتطور في بعض الحالات لمضاعفات خطيرة.
العوامل التي تزيد من فرص الإصابة بالسكر
يعتبر مرض السكري من الأمراض المزمنة التي تؤثر على طريقة التحلل واستخدام الجسم للسكر (الجلوكوز) كمصدر للطاقة. وتزيد عدة عوامل من احتمالية الإصابة بمرض السكري، من بينها:
- الوزن الزائد، خاصةً في منطقة البطن، يزيد من مخاطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني.
- تناول الطعام الغني بالسكريات والدهون المشبعة يزيد من احتمالية الإصابة بالسكري.
- قلة النشاط البدني وعدم ممارسة التمارين الرياضية يزيد من مخاطر الإصابة بالسكري.
- وجود أفراد في العائلة يعانون من السكري يزيد من احتمالية الإصابة به.
- يزداد احتمال الإصابة بالسكري مع التقدم في العمر، خاصةً بعد سن الأربعين.
- ارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستويات الكولسترول.
- يزيد التدخين من مخاطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني.
نصائح للتعايش مع مرض السكري
الإجراءات التي يجب على الأشخاص المصابين بمرض السكر اتباعها للتعايش مع المرض وتجنب المضاعفات تشمل:
- من الضروري قياس مستوى السكر بانتظام ومتابعته للتأكد من أنه في النطاق الطبيعي.
- يجب على المريض اتباع جدول محدد لتناول الأدوية الخاصة به وعدم تخطي الجرعات.
- يجب على المريض اتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على كميات مناسبة من الكربوهيدرات، البروتينات، والدهون.
- يجب تناول الكربوهيدرات بشكل معتدل والتحكم في كميتها.
- إذا كان المريض مصابًا بالسمنة، ينصح بفقدان الوزن الزائد لتحسين السيطرة على مستوى السكر في الدم.
- القيام بالتمارين الرياضية بانتظام يساعد في خفض مستوى السكر في الدم وتحسين اللياقة البدنية.
- ينبغي على المريض الامتناع عن التدخين والحد من استهلاك الكحول، حيث يمكن أن يزيدان من مخاطر تطور المضاعفات.