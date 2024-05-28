رابط التسجيل في منحة الماكثات في البيت الجزائر 2024 والشروط والأوراق اللازمة

يبحث عدد كبير من السيدات عن رابط التسجيل في منحة الماكثات في البيت الجزائر 2024، حتى يتمكنوا من الحصول على المساعدة المالية التي تقدمها الحكومة الجزائرية لعدد كبير من السيدات التي لا تماك دخل شهري وليس لديها عمل أو وظيفة، وتسعى الحكومة الجزائرية على تقديم العون والمساعدة لعدد كبير من السيدات من أجل رفع مستوى معيشتهم وتوفير حياة كريمة لهم، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط التسجيل في منحة الماكثات في الجزائر والشروط اللازمة ……

ما هي شروط الحصول على منحة الماكثات في البيت 2024

أعلنت الحكومة الجزائرية عن منحة الماكثات في البيت 2024، لعدد كبير من الأسر التي لا دخل لها ، ووضعت الحكومة عدد من الشروط التي يجب أن تتوافر في الأشخاص الراغبين في الحصول على المنحة.

يجب أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

وأن تكون مقيمة في الجزائر إقامة دائمة.

ألا يكون للمتقدمة وظيفة أو دخل شهري ثابت.

ألا تكون المتقدمة حصلت على المنحة من قبل.

أن تلتزم المتقدمة بتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة في الموعد المحدد.

ألا يكون للمتقدم أصول أو عقارات أو أملاك.

رابط التسجيل في منحة الماكثات في البيت الجزائر 2024

كما أعلنت الحكومة الجزائرية عن تخصيص رابط الكتروني للتسجيل في منحة المرأة الماكثة وإليكم الخطوات….

زيارة موقع الوكالة الوطنية للتشغيل بالجزائر على الإنترنت.

ثم حدد منحة البطالة .

اختر منحة المرأة الماكثة.

ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

ثم ارفع الأوراق والمستندات المطلوبة .

في النهاية اضغط على “تسجيل”.

ما هي الأوراق والمستندات المطلوبة

ويجب على المتقدمات للحصول على منحة المرأة الماكثة في البيت ارفاق الأوراق الآتية: