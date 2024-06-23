“عيش في الشوارع والحواري GTA“ تنزيل لعبة جراند ثفت أوتو 5 آخر إصدار ⭐⭐⭐⭐⭐البحث عن الأشباح والتقاط السيلفي

جاتا 5 هي واحدة من نسخ جاتا التي نجحت في تحقيق شعبية كبيرة حيث أنه يقوم بلعبها الكثير من الأشخاص من مختلف الأجناس وذلك لما تقدمه من إثارة ومغامرة وهذا ما يفضله الكثير منا، كما أن إدارة اللعبة تحرص دوما على إصدار التطورات وهذا من أجل رضاء اللاعبين وتعمل أيضا على حل المشاكل التي قد تحدث داخل اللعبة بشكل مستمر وذلك سبب في نجاحها، وهذا ما سوف ننقله لكم بالتفصيل من خلال مقالنا.

جراند ثفت أوتو 5

يمكنك إجراء الكثير من المواقف المختلفة داخل لعبة جاتا 5 ومنها:

التقاط صور سيلفي

يمكن للاعب في المشاهد السينمائية عند تنفيذ المهمات أن يقوم بإخراج هاتفه ويلتقط صورة سيلفي وفي تلك الحالة سوف تجد اللاعب يأخذ وضع غريب وكأنه غير مرئي.

البحث عن الأشباح

هل تعلم أنه في جاتا 5 يمكن أن يجد اللاعب موقع إلكتروني والذي يقوم بنص قصة مأسوية لفتاة اسمها Leonora Johnson وعندما يقوم اللاعب بزيارة ذلك الموقع سوف يجد آثار الحادث وفي كل ليلة في متقارب الساعة الحادية عشر مساء يظهر شبح تلك الفتاة.

رمي القنبلة

في اللعبة يقوم اللاعب فرانكلين باللعب مع الكلب شوب من خلال رمي الكرة والكلب يقوم بإعادتها ولكن يمكنك استبدالها بقنبلة.

القبض على الشخصيات

يمكن للاعب القبض على شخصيات NPC عندما يحاولوا سرقة المتجر.

اشعال خط الوقود

عندما يقوم اللاعب بسكب الوقود على الطريق قم يقوم بإشعالها من خلال إطلاق النار ولكن من الممكن أن يقوم بإشعال تلك الخطوط من خلال استخدام النار التي تنبعث من عادم السيارات.