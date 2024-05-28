“هونر نازلة بالتقيل“ هاتف HONOR 200 الجديد بثلاث كاميرا خلفية ومواصفات جبااارة.. سعر الهاتف مفاجأة !!

قامت شركة هونر بإطلاق هاتف HONOR 200 والذي من المقرر أن يحقق نسب مبيعات مرتفعة وذلك نظرا لما يمتلكه من مواصفات جبارة ورائعة وذلك مقابل سعره، حيث أن شركة هونر واحدة من الشركات المعروفة في تصنيع الهواتف النقالة وهي في بداية كانت تعمل تحت مسمى شركة هواوي ولكنها انفصلت وقامت بإنشاء شركة خاصة بها، وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

HONOR 200

يمتلك هاتف HONOR 200 العديد من المواصفات الرائعة التي تجعلك تقوم بشرائه على الفور وهي:

الهيكل الخارجي للهاتف مصنوع من الزجاج.

الهاتف يدعم شريحتين بنظام الفايف جي.

يأتي الهاتف بنظام أندرويد 14.

قياس شاشة الهاتف 6.7 بوصة ودقتها 1200×2664 بكسل، وكثافة البكسلات الخاصة بها هي 436 بكسل لكل بوصة، يصل سطوع الشاشة حتى 4000 شمعة.

الهاتف يمتلك معالج كوالكوم سناب دراجون ثماني النواة.

يمتلك الهاتف ثلاث كاميرات خلفية الأولى دقتها 50 ميجابكسل والثانية دقتها 50 ميجابكسل بينما الثالثة دقتها 12 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية للهاتف دقتها 50 ميجابكسل.

يجب العلم أن الهاتف لا يدعم كارت ميموري.

يوجد مستشعر الإصبع موجود أسفل الشاشة.

سماعات الهاتف الخارجية من النوع stereo.

يدعم خاصية NFC.

يدعم بصمة التعرف على الوجه.

الهاتف يدعم فلاش ليد وذلك من أجل التقاط الصور الليلية بكفاءة عالية.

يدعم مستشعر التقارب والذي يعمل من خلال الموجات الصوتية.

سعة البطارية 5200 امبير.

الهاتف يأتي باللون الأسود، الفضي، البينك، الأزرق.

سعر هاتف HONOR 200

يوجد من هاتف HONOR 200 اصدارين وهم: