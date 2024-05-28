من خلال “epedu.gov.iq”.. رابط الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2024 نينوى الدور الأول وفي كافة المحافظات 

نتائج السادس الابتدائي 2024 نينوى يبحثون عنها الطلاب في العراق كل يوم، ويرغبون في معرفة الرابط الذي يمكن من خلاله الاستعلام عن النتيجة، حيث قد حرصت الوزارة على توفير جميع الأجواء المناسبة للطلاب من أجل أداء الامتحانات في هدوء ودون توتر، بالإضافة إلى ذلك فإنها تقوم بتصحيح درجات الطلاب على درجة عالية من الشفافية وبدقة كبيرة، وذلك لضمان حصول الطلاب على الدرجات التي يستحقونها، ولنشر العدالة بين جميع الطلاب.

نتائج السادس الابتدائي 2024 نينوى

كشفت بعض المصادر المسئولة في نينوى أن نتائج الطلاب سيتم نشرها بعد الانتهاء من كافة تصحيح ومراجعة الأوراق، وأضافت أن كافة اللجان في نينوى تبذل أقصى جهد من أجل نشر النتائج عبر المنصات الرسمية في أقرب وقت، وخاصة أن الطلاب في الفترة الراهنة يعيشون حالة من القلق والخوف بشأن النتيجة، لذا تسابق المديرية التعليمية بنينوى الزمن من أجل رفع النتائج.

كيفية الاستعلام عن نتائج طلاب الصف السادس الابتدائي بالعراق 2024

يمكن لأي طالب الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2024 نينوى من خلال اتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى موقع نتائجنا الإلكتروني.

حدد أيقونة “نتائج طلاب الصف السادس الابتدائي“.

اختر المحافظة التابع لها الطالب.

إدراج الرقم الامتحاني واسم الطالب.

الضغط على خيار “الاستعلام”.

كما بإمكانك تحميل الكشوفات على هاتفك والبحث عن اسمك داخل الملف.

متى موعد تقديم اعتراض على نتائج طلاب الصف السادس الابتدائي بالعراق 2024؟

في البداية فإن نتائج الطلاب في محافظة نينوى لم تظهر حتى الآن، ولكن تستعد الوزارة خلال الأيام المقبلة لنشرها عبر موقع الوزارة الرسمي، وبخصوص موعد تقديم اعتراض عن النتيجة فإن الوزارة لم تعلن حتى الآن بشكل رسمي مواعيد تقديم اعتراض، ولكن من المؤكد أن بعد رفع النتائج ستحدد موعد الاعتراض على الدرجات.