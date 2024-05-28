“الرابط من هنا” .. خطوات التسجيل في برنامج التأهيل الشامل للأطفال بالمملكة العربية السعودية 2024 | إليك الشروط

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية خدمة لدعم الأطفال ذوي الإعاقة، حيث تهدف إلى توفير الدعم المالي لهذه الفئة الهامة، وسوف نستعرض شروط التسجيل في برنامج التأهيل الشامل للأطفال من خلال المقالة التالية من موقعنا ” البديل”.

شروط التسجيل في التأهيل الشامل للأطفال

إليك أهم الشروط الضرورية التي يجب توافرها عند التسجيل في برنامج التأهيل الشامل للأطفال: يجب أن يكون الطفل حاصلاً على الجنسية السعودية.

أن يكون الطفل مقيماً في المملكة العربية السعودية بشكل دائم.

لا يتجاوز الدخل الشهري لأسرة الطفل 4 آلاف ريال سعودي.

عدم التواجد في مراكز الإيواء الحكومية السعودية.

أن يتم تسجيل الطفل أولاً عند وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأن يتم تقييم إعاقته من قبلها.

تسجيل إعاقة الطفل ضمن برنامج الإعانة المالية.

لا يكون الطفل مقيماً في أحد المرافق الصحية أو التأهيلية الحكومية على نفقة الدولة لمدة تتجاوز 6 أشهر خلال العام الواحد.