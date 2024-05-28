ألف مبروووك.. رابط نتائج الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني نتيجة نت natega4dk.net بالاسم ورقم الجلوس

تحرص وزارة التربية والتعليم دائما على طرح رابط نتائج الشهادة الإعدادية إلى الطلاب، وذلك للاستعلام عن النتيجة بعد أن يتم الانتهاء من أداء الاختبارات، ويتردد الكثير من الطلاب على هذا الرابط قرب ظهور النتيجة، وذلك الحصول عليها فور الإعلان عنها من قبل الوزارة، والجدير بالذكر أن طلاب المرحلة الإعدادية قد تمكنوا من إنهاء الاختبارات في يوم الأربعاء الماضي.

احصل على نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024

بعد أن تم الإعلان عن رابط نتائج الشهادة الاعدادية، أعلنت الوزارة بعض التفاصيل التي تتعلق بتلك المرحلة، حيث أكدت أن عدد الطلاب المشاركين في اختبارات الشهادة الاعدادية يصل إلى 191068 طالب، وجميع الطلاب قد تمكن كل منهم من أداء الاختبارات الخاصة بهم تبعا للجدول المعلن، والذي جاء كالتالي:

تم بدء الاختبارات في يوم 18/5 حيث قد تم بدء باللغة العربية.

في اليوم التالي قد تم أداء اختبار مادة الجبر ومادة تكنولوجيا المعلومات.

في يوم 20 مايو تمكن طلاب الشهادة الإعدادية من أداء اختبار مادة الهندسة.

مادة اللغة الإنجليزية قد تم أداء الاختبار الخاص بها في يوم 21 مايو.

بالنسبة لمادة العلوم كان موعدها في يوم 22 مايو.

وفي نهاية الجدول كان موعد أداء اختبار مادة الدراسات الاجتماعية الذي جاء في يوم الخميس الموافق 23 مايو.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

سيتم الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية من خلال موقع الوزارة الإلكتروني وتطبيق بعض الخطوات الهامة التي تعد كالآتي: