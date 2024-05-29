“تحديات جديدة و8 سيارات GTA“ تنزيل تحديث جاتا اون لاين 1.34 Gta online summer update اللعبة الأصلية || Adversary Mode

تم إطلاق تحديث جاتا اون لاين 1.34 وقام ذلك التحديث بحل العديد من المشاكل التي كانت تواجه اللاعب أثناء اللعب، تعد لعبة جاتا من الألعاب الأسطورية وأول ألعاب الفيديو التي تم إطلاقها منذ زمن طويل ولكن الجدير بالذكر أنها شهدت عدد من التطورات والتحديثات حتى تكون بشكلها الحالي والجدير بالذكر أنه يقبل على لعبها عدد لا حصر له من الأشخاص حول العالم، وذلك ما سوف ننقله لكم بالتفصيل من خلال مقالنا.

تحديث جاتا اون لاين 1.34

يقدم تحديث جاتا الجديد مجموعة من المميزات وهي:

يجب العلم أنه تم العمل على إصلاح طور القصة.

تم تحسين جودة الشخصيات وذلك حتى تكون أكثر دقة وكفاءة.

تم إضافة وضع جديد وهو Adversary Mode.

إضافة مجموعة من الخصائص في المكتبات.

تم العمل على حل مشاكل Rockstar Creator.

تم تحسين نظام اللعبة.

إضافة ثلاث تحديات جديدة في VIP Challenges.

تم إضافة 8 سيارات جديدة.

خطوات تحميل تحديث جاتا اون لاين 1.34

يجب اتباع الخطوات التالية من أجل الحصول على تحديث جاتا: