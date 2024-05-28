الحق شوف اسمك.. نتائج السادس الابتدائي 2024 في جميع المحافظات العراقية

نتائج السادس الابتدائي 2024 من أبرز الأمور التي يتم تداولها في العراق خلال الفترة الراهنة، وخاصة أن النتيجة ظهرت في بعض المحافظات العراقية، وهذا ما جعل العديد من الطلاب يبحثون عن نتائجهم، ولكن وضحت لهم الوزارة أن عملية التصحيح والتدقيق انتهت في بعض المحافظات وتم الإعلان عنها، والبعض الاخر يتم تحميل كشوفات الطلاب عبر المواقع الرسمية، لذلك لا بد أن يتحلى الطلاب والطالبات بالهدوء قبل ظهور نتائجهم، حيث يمكن جلب النتائج التي ظهرت والتي سوف ترفع من موقع نتائجنا.

نتائج السادس الابتدائي 2024

نتائج السادس الابتدائي 2024 يمكنك تحميلها من خلال موقع نتائجنا أو الموقع الرسمي للوزارة، حيث المنتظر أن يتم الإعلان خلال الأيام القليلة المقبلة عن باقي النتائج بعد إن تم الأعلان عن اغلب المحافظات مثل محافظة الرصافة، الكرخ الاولى الكرخ الثانية الكرخ الثالثة الرصافة الاولى الرصافة الثانية الرصافة الثالثة، وغيرهم العديد من المحافظات.

طريقة الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2024

يمكنك الاستعلام عن طريقة منصة نتائجنا التابعة لوزارة التربية التعليم والعراقية، ويمكن أيضا من خلال موقع الوزارة من خلال السير على الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية.

حدد خيار نتائج طلاب الصف السادس الابتدائي.

إدخال الرقم الامتحاني واسم الطالب.

تحديد المحافظة المقيم بها الطالب والتابعة للمديرية التعليمية الموجود بها.

الضغط على خيار “الاستعلام”.

في حالة ظهور النتائج ستجد درجاتك ظاهرة أمامك على الشاشة الرئيسية.

ترغب الوزارة في تحقيق العدالة بين جميع الطلاب أثناء تصحيح درجاتهم بدقة كبيرة، لذلك تم رفع نتائج الصف السادس الابتدائي على مصادر موثوقة مثل موقع نتائجنا التابع للوزارة.