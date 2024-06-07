بمميزات مذهلة ضد الحظر!! تنزيل واتساب الذهبي WhatsApp Gold V11.45 آخر إصدار لجميع الهواتف بخاصية الذكاء الاصطناعي

تحديث الواتساب الذهبي وهذا ما سوف نتحدث عنه اليوم من خلال مقالنا حيث أنه يوجد عدد كبير من المستخدمين يريد أن يعرف خطوات التحديث، الواتساب الذهبي هو واحد من النسخ المعدلة التي تم إطلاقها في الآونة الأخيرة ونجح في أن يحقق نسبة تحميل مرتفعة وذلك لما يقدمه من مزايا غير متوفرة في الواتساب الرسمي ولكن على الرغم من ذلك له الكثير من العيوب.

تحديث واتساب الذهبي

يجب على المستخدم اتباع الخطوات التالية من أجل الحصول على تحديث الواتساب الذهبي:

في مبتدأ الأمر يجب عليك فتح التطبيق المثبت على هاتفك. بعد ذلك قم بالضغط على الثلاث نقاط الموجودة أعلى الشاشة الرئيسية جهة اليسار. من قائمة الاختيارات قم بالضغط على اعدادات الواتساب. بعد ذلك قم بالتوجه إلى قائمة التحديثات وفي حين وجود تحديث سوف يتم تنزيله على الفور. في غضون دقائق سوف تحصل على التحديث بنجاح.

إضافات التحديث الأخير في الواتساب الذهبي

تم إضافة مجموعة من المزايا في تحديث الواتساب الأخير والتي جاءت على النحو التالي:

يمكنك سماع التسجيلات الصوتية وانت خارج المحادثة.

يمكنك إرسال تفعيل لايك على الرسالة بمجرد أن تقوم بالنقر عليها مرتين متتاليين.

يوفر ميزة إعادة نشر الحالة دون أن تقوم بحفظها لديك.

يمكنك الآن مشاركة جهات الاتصال بكل سهولة.

يوجد به خاصية الرد التلقائي.

يمكنك فتح أكثر من حساب على نفس التطبيق.

يوفر ميزة مشاهدة الحالات دون علم الآخرين.

يمكنك مشاركة الملفات الكبيرة من خلاله.

عيوب الواتساب الذهبي