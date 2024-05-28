ظهرت؟.. لينك كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عموم محافظات العراق

يرغب العديد من المواطنين في الإطلاع على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، حيث إن البرنامج يُساهم بشكل كبير في دعم العديد من الأشخاص الأكثر احتياجًا، فضلاً عن أن البرنامج هو من أهم البرامج الداعمة للعديد من الأشخاص في دولة العراق، ويمكن الإستعلام عن كافة الكشوفات التي تم صدورها من الرعاية الاجتماعية، كما سنكشفه لكم في مقال اليوم.

خطوات الإستعلام عن كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة في العراق، وفقًا لما يلي:-

أن تذهب إلى منصة مظلتي.

بعد ذلك يتم إدخال اسم المستخدم ورقم الهوية.

الإنتقال إلى الصفحة التالية من المنصة.

بعدها يتم تحديد الوجبة والدفعة التي عليها الدور.

القيام بتحديد المحافظة المقيم بها الشخص المستفيد.

الضغط على أيقونة “بحث”.

ليتم الكشف عن جميع أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في محافظات العراق.

شروط التقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية

وحددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بعض الشروط التي من خلالها يتم قبول المتقدمين للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية بالعراق، كما يأتي:-