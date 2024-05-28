اعرف هتصرف امتى بعد التبكير.. موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024 للعاملين بالدولة وزارة المالية تعلن رسمياً

يتساءل جميع العاملين في الدولة عن موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024 بعد تبكير موعدها بقرارات رسمية من الحكومة وتأكيدها من وزارة المالية، تعتبر صرف مرتبات العاملين هي الشغل الشاغل وهي واحدة من اهتمامات الكثير من الأشخاص خلال هذه الفترة، لأن موعد الصرف الأساسي يأتي بالتزامن مع أيام إجازة عيد الأضحى،

ولذلك قررت الحكومة أن تقوم بتعديل موعد الصرف لهذا الشهر لكي تدخل الفرحة والسعادة على قلوب العاملين وأن يستطيعون تلبية مطالبهم قبل العيد دون الحاجة للانتظار أو الشعور بأي عبء، تسعى الحكومة أن تعزز من شأن العاملين وتستجيب لمطالبهم في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، ترقبوا معنا و نستعرض لحضراتكم عبر موقعنا البديل موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024.

موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024

تتزايد عمليات بحث العاملين في الدولة من درجة المدير وحتى وموظفي الدرجة السادسة عن موعد صرف مستحقات شهر يونيو بعد تعديل موعد الصرف و تبكيره بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وجاء قرار التبكير ضمن توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن تبدأ عمليات صرف المرتبات يوم الأحد الموافق 9 من يونيو 2024 وحتى نهاية نفس الأسبوع الخميس الموافق 13 من يونيو لكي تصل مدة الصرف 5 أيام متتالية، وسوف تتم عملية الصرف من البنوك بشكل طبيعي لأن فترة الصرف في أيام الأسبوع الرسمية دون أن تفصلها أي إجازة، ويمكن الصرف من خلال ماكينات atm أو من خلال البريد المصري.

جدول الحد الأدنى لمرتبات شهر يونيو 2024

قيمة مرتبات العاملين في الدولة القطاعات العامة والهيئات الاقتصادية تأتي على النحو التالي::.