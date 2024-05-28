اتحدى الجميع وقوم جرب.. مميزات لعبة GTA V بعد التحديث الأخير

تعد لعبة GTA 5 أو لعبة جراند ثفت أوتو 5 أو Grand Theft Auto V هي من ضمن ألعاب الفيديو جيم من نوع العالم المفتوح والمغامرات والأكشن الأكثر شهرة في جميع أنحاء العالم، وقد تم تطوير اللعبة وإصدارها من قبل شركة “روكستار Rockstar” وقدر صدرت في البداية لأجهزة الإكس بوكس والبلايستيشن في عام 2013، ثم لأنظمة مايكروسوفت ويندوز في عام 2015، وللمزيد من المعلومات حول لعبة GTA V تابع معنا إلى نهاية هذا المقال.

لعبة GTA V

بعض المعلومات الهامة والمفيدة التي تتعلق حول لعبة GTA V تتلخص في بعض السطور التالية:

وتعد اللعبة الإصدار رقم 15 من سلسلة لعبة قراند ثفت أوتو ” أو لعبا سرقة السيارات الكبرى”.

والتي كان يترقب العديد من الناس حول جميع أنحاء العالم صدورها بفارغ الصبر.

حيث أن قد بدأ التطوير في هذا الإصدار بعد اطلاق لعبة نسخة GTA VI ببعض من الأوقات القليلة.

وقد تم التركيز فيها على إجراء العديد من التحسينات في بيئة لعبة GTA V.

مميزات لعبة GTA V

هناك العديد من مميزات لعبة GTA V والتي يمكن التمتع بها فقط من خلال تنزيل اللعبة بكل سهولة وبساطة تامة والتي تتلخص فيما يلي: