إعلان 2 مترجم.. مسلسل المتوحش الحلقة 36 على mbc وشاهد vip مدبلج باللغة العربية

شعبية كبيرة حققها المسلسل التركي المتوحش وهذا ما دفع الكثير لكثرة البحث عن مسلسل المتوحش الحلقة 36 التي تحمل أسرار وأحداث قوية، انتشر البرومو التشويقي الأول والثاني للحلقة المنتظرة، وحقق الإعلان أعلى نسب من المشاهدة، والبعض يترقب ويتابع الأخبار الجديدة للمسلسل أول بأول لأنه عمل غير تقليدي ولم يعرض مثله من قبل، حقاً إبداع في الشخصيات واختيار قصة العمل جعلت اسم مسلسل المتوحش يتصدر محركات البحث الأولى،

ومن بين الكثير من المسلسلات مسلسل المتوحش في المقدمة وذات اهتمام كبير ليس فقط على جوجل بل على مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات المختلفة، انجذب الكبير والصغير لأحداث المسلسل وتعلق الجميع بشخصية يامان علي وهو بطل المسلسل، وهذا ما دفع الكثير للمتابعة ويطالب الجمهور بطرح موسم ثاني، ترقبوا معنا ونتعرف عن المزيد من مسلسل المتوحش الحلقة 36.

مسلسل المتوحش الحلقة 36

يسلط مسلسل المتوحش الضوء على بعض السلبيات والإيجابيات وكيفية تخطي الأزمات والمواقف الصعبة، كما أنها يقدم نموذج للشجاعة والرجولة ودور الأخ الأكبر واحتوائه وخوفه الشديد على عائلته والتعرض للمواقف الصعبة من أجل حمايتهم، مسلسل المتوحش جعل الجمهور يتعمق في أحداث ولا يريدون ترك حلقة واحدة لأن الأحداث في تجدد مستمر ولا يشعر المشاهد بالملل من إطالة الأحداث بل قدم الكثير من النجاحات التي جعلته يحقق إيرادات عالية ونسب مشاهدة بالملايين،

وفي الحلقات القادمة سوف تنتهي أزمات يامان علي وهناك مفاجئات سارة عندما تخبر اسي الاز بخبر حملها و موت شيبنام وإنقاذ الطفل ونهاية سرحان، يعرض مسلسل المتوحش حلقة واحدة أسبوعيا على قناة فوكس التركية واون تركي يوم الثلاثاء، كما يعرض عبر شاشة قناة mbc1 في تمام الساعة 7 مساءً ويعرض حصري على منصة شاهد VIP.

تردد قناة mbc 1 الجديد 2024