احتراف في ثواني.. تعرف على إمكانيات الجهاز لتحميل لعبة FIFA 20 واستمتع بلعب المباريات 

تعد لعبة فيفا FIFA 20 من ضمن أفضل الألعاب المتواجدة في تطبيق متجر بلاي، وذلك لأنها تحتوي اللعبة على العديد من المتعة والمواصفات الرائعة التي تقدمها لجميع المستخدمين، وهي لعبة من ضمن الألعاب الرياضية وبالأخص كرة القدم، والتي يمكن فقط من خلال تثبيتها الاستمتاع بكل ما هو في اللعبة خاص بكرة القدم والمباريات، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم جميع مواصفات اللعبة ومميزاتها من أجل تحميلها والتمتع بها.

تحميل لعبة FIFA 20

ومن خلال بعض الفقرات التالية سوف نوضح لكم الحد الأدنى من مواصفات الكمبيوتر من أجل تنزيل لعبة لعبة FIFA 20 والتي تتلخص فيما يلي:

نظام تشغيل الكمبيوتر: Windows 7/8.1/10 – 64-Bit.

CPU: AMD Phenom II X4 965 أو Intel Core i3-2100 أو ما يماثلها.

ذاكرة الكمبيوتر: 8 جيجابايت.

بطاقة رسوم الكمبيوتر: AMD Radeon HD 7850 2 جيجابايت أو NVIDIA GTX 660 2 جيجابايت أو ما يماثلها.

محرك القرص الثابت: مساحة فارغة قد تبلغ حوالي 50 جيجابايت على الأقل.

متطلبات الاتصال عبر الشبكة: 512kbps حد أدنى من سرعة الإنترنت، حيث أن يلزم الاتصال بالانترنت من أجل تنزيل وتثبيت اللعبة على جهاز الكمبيوتر.

مواصفات الكمبيوتر الشخصي الموصى بها لعبة FIFA 20

كل ما يتعلق حول مواصفات جهاز الكمبيوتر الشخصي الموصى بها لعبة FIFA 20 يتلخص في التالي: