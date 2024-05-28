عاجل الان.. تنزيل نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024 جميع محافظات العراق

مازالت عمليات البحث تزداد بشكل كبير في الوقت الحالي، عن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول في العديد من المحافظات العراق، حيث إن هذه النتيجة تمثل أهمية كبيرة للطلاب الذين خاضوها مؤخرًا، حيث إنها تحدد مسيرتهم التعليمية فيما بعد، وفقًا للدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة، إضافة إلى أن النتيجة تم رفعها في عدد من المحافظات، ولم يتبق سوى بعض المحافظات التي جاري رفع النتائج فيها.

كيف انزل نتائج السادس الابتدائي

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن نتائج الطلاب للصف السادس الابتدائي دور أول في محافظات العراق، وفقًا لما يلي:-

قم بالذهاب إلى موقع وزارة التربية.

ثم بعد ذلك يتم قم بالذهاب إلى الصفحة التالية من الموقع.

القيام بإختيار الإستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول.

تحديد المحافظة التي ظهرت فيها النتيجة في حالة إذا كنت مقيم بها.

بعدها يتم إدخال بيانات الطالب بشكل واضح وصحيح.

الضغط على زر “بحث”.

لتتمكن من الإطلاع على جميع الكشوفات الخاصة بالنتائج في النهاية.

موعد إعلان نتائج السادس الابتدائي في العراق

ومن المتوقع أن يتم رفع جميع كشوفات نتائج السادس الابتدائي الدور الأول في المحافظات التي لم تظهر بها النتائج بعد، على أن يكون ذلك في الساعات القليلة المقبلة، بحيث يتمكن جميع الطلاب والطالبات من معرفة الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة الدراسية، والدخول إلى الدور الثاني من الصف السادس مباشرة.