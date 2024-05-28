استعلم هسة.. نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024 في عموم المحافظات العراقية برقم الامتحان

أعلنت وزارة التربية العراقية عن نتائج امتحانات الصف السادس الابتدائي في أغلب المحافظات العراقية، ومن المتوقع أن تعلن باقي المحافظات نتائجها خلال الساعات القليلة القادمة، يسعى العديد من الطلاب وأولياء الأمور إلى الاطلاع على نتائجهم، ولا داعي للقلق، حيث يمكن لجميع الطلاب الحصول على نتائجهم بسهولة عبر زيارة موقع وزارة التربية الرسمي أو موقع نتائجنا، تأتي هذه الإعلانات بعد فترة من التحضير والجهد المبذول من قبل الطلاب والمعلمين على حد سواء، يأمل الجميع أن تكون النتائج إيجابية وتعكس جهودهم واجتهادهم خلال الفترة الدراسية، وإليكم طريقة الاستعلام عن النتيجة.

نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024 وزارة التربية

تتيح وزارة التربية الفرصة لاستخراج كشوفات نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول في العراق من خلال عدة خطوات، وتتمثل في التالي:

يتم الدخول إلى موقع وزارة التربية الرسمي.

ثم يتم تسجيل الدخول.

ثم يتعين على الطالب أو الطالبة اختيار المحافظة التي يقيمون فيها.

ثم يتعين عليهم إدخال جميع البيانات المطلوبة المتعلقة بالطالب أو الطالبة مثل الاسم والرقم الامتحاني.

ثم اضغط مباشرة على زر “بحث”.

سيتم عرض جميع النتائج للطلاب لمعرفة الدرجات التي حصلوا عليها في هذه الفترة الزمنية.

نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024 موقع نتائجنا

يمكن الحصول أيضًا على نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني، حيث يساعد الموقع بشكل كبير في تحميل جميع الكشوفات الخاصة بالنتيجة، ومعرفة الدرجات التي تم الحصول عليها في مختلف المحافظات العراقية، وذلك باتباع التالي: