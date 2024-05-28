“أحلى أغاني طيور البيبي” تردد قناة طيور الجنة بيبي على الأقمار الصناعية وتابعوا أجمل الأغاني والأناشيد كل يوم للأطفال

قناة طيور الجنة بيبي تقدم أحلى الأغاني التي تقدمها القناة الفضائية المجانية التي نالت إعجاب الكثير من الأطفال الصغيرة ولها عدد كبير من المتابعين والمشاهدين في الوطن العربي ونالت القناة إعجاب الكثير من الأطفال الصغيرة لذلك يجب التأكد من توفير جميع بيانات وتفاصيل التردد الحالي لقناة طيور الجنة بيبي من أجل مشاهدة ومتابعة جميع الأغاني والأناشيد التي تقدمها القناة الفضائية المجانية التي تعرف بأسم قناة طيور الجنة لذلك إليكم جميع التفاصيل في مقال اليوم.

أحدث تردد لقناة طيور الجنة بيبي 2024

سوف نقوم اليوم بتوضيح أجدد تردد لقناة طيور الجنة بيبي على الأقمار الصناعية المتاحة وسةف نبدأ يتردد قناة طيور الجنة بيبي على القمر الصناعي نايل سات كما يلي بكل التفاصيل:

القمر الصناعي: النايل سات.

كذلك تردد القناة: 11274

معامل الاستقطاب : أفقي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

أقوى تردد لقناة طيور الجنة بيبي على عرب سات

القمر الصناعي: العرب سات.

كذلك التردد القناة: 11310.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معامل ترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾

طريقة تنزيل تردد قناة طيور الجنة بيبي