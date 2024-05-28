الآن رابط تنزيل pdf أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في دولة العراق لكافة المحافظات عبر منصة مظلتي

يبحث العديد عن رابط تنزيل pdf أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في دولة العراق لكافة المحافظات العراقية حيث تأخرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في إعلان النتيجة النهائية لجميع أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في دولة العراق ولم تظهر حتى وقتنا هذا لذلك سوف نوضح لكم اليوم طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في دولة العراق كما يلي بكل التفاصيل المتاحة من أجل استخدامها في حالة ظهورها من قبل الوزارة.

لينك تنزيل أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في دولة العراق

على الرغم من عدم ظهور النتيجة ولكن هناك مجموعة من المواطنين العراقيين الذين يرغبوا التعرف على كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في دولة العراق لذلك إليكم الطريقة بالخطوات التالية:

يشترط التوجه إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

ثم عليكم الضغط على زر الاستعلام.

يشترط الضغط على زر خدمات ثم اختيار الاستعلام عن “أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية”

بعد ذلك يجب تحديد المحافظة المراد البحث عنها.

ثم تحديد الوجبة السابعة في حالة ظهورها.

للعلم يمكن تنزيل قوائم الأسماء والبحث فيها عن اسم المتقدم لطلب برنامج دعم الرعاية الاجتماعية.

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