“راتبك بزيادة 100,000 دينار” بعد التعديلات الأخيرة ما هو سلم رواتب المتقاعدين العراقيين وطريقة الاستعلام عن الراتب التقاعدي؟

تعمل وزارة المالية في دولة العراق مع الحكومة على توفير زيادة على رواتب الموظفين والمتقاعدين كل فترة، وذلك من أجل أن يتمكن المواطنون من شراء احتياجاتهم الأساسية ومتطلباتهم الضرورية لعيش حياة كريمة، وقد قامت وزارة المالية في العراق مؤخرًا بالإعلان عن زيادة جديدة في رواتب المتقاعدين العراقيين، وفي مقالنا لهذا اليوم سوف نذكر لكم سلم رواتب المتقاعدين في العراق بعد هذه الزيادة، كما سنتحدث عن خطوات الاستعلام عن الرواتب التقاعدية بطريقة إلكترونية سهلة وسريعة، تابعونا.

بعد التعديلات الأخيرة ما هو سلم رواتب المتقاعدين

لقد أعلنت وزارة المالية في العراق عن وجود زيادة على الرواتب التقاعدية، وهذه الزيادة للمواطنين الذين يتقاضون رواتب أقل من مليون دينار عراقي، وتبلغ قيمتها 100 ألف دينار عراقي، أما بالنسبة للمتقاعدين الذين تبلغ قيمة معاشاتهم أكثر من مليون دينار فلم تشملهم هذه الزيادة، وأصبح سلم رواتب المتقاعدين العراقيين على النحو التالي:

المتقاعد الذي كان يتقاضى راتبًا بقيمة 550 دينار سابقًا، أصبح يتقاضى 650 دينار عراقي بعد هذه الزيادة.

وكذلك المتقاعد الذي كان راتبه الشهري بقيمة 650 دينار عراقي، أصبح يتقاضى 750 دينار عراقي بعد الزيادة التي أعلنت عنها الوزارة.

أما بالنسبة للمتقاعدين الذين كانت تبلغ قيمة رواتبهم 800 قبل الزيادة الأخيرة، فأصبحوا يتقاضون 900 دينار عراقي.

والذين كانوا يتقاضون راتب تقاعدي بقيمة 900 دينار، أصبحت قيمة رواتبهم الآن مليون دينار عراقي.

طريقة الاستعلام عن الراتب التقاعدي بالعراق