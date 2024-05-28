“أشهى الوصفات على الإطلاق” طريقة عمل البسبوسة بدون بيض هشة وطرية زي المجلات!

البسبوسة من أكثر الحلويات التي نميل إلى تناولها، حيث تعتبر من أكثر الأصناف التي تشتهر في المطبخ العربي، تتميز بطعمها الشهي ومذاقها الطيب، فلا يوجد أحد يستطيع مقاومة طعمها الرائع، لذلك يكون عليها إقبال من قبل الكثير من الأشخاص، يمكن إعدادها بكل سهولة بمكونات تتوفر أغلبها لديكي، يمكنك تقديمها في المناسبات المتنوعة مثل الأفراح، أعياد الميلاد، أو إلى عائلتك كنوع من التجديد، يمكن تحضيرها بدون الحاجة إلى البيض، تابع مقالتنا اليوم للتعرف على طريقة عمل البسبوسة بدون بيض هشة وطريقة وطعمها تحفة هتعجب ولادك بخطوات التحضير بسيطة.

طريقة عمل البسبوسة بدون بيض هشة وطرية

البسبوسة هي الحلوى المحببة الينا، المميز بها أن يمكن تناولها في وجبة الإفطار بجانبها كوب من مشروبك المفضل سواء حليب أو شاي، نجد أنها تحتوى على الكثير من العناصر الغذائية المهمة للجسم، لذلك قومي بإعدادها إلى عائلتك من أجل أن يستفيدوا من قيمتها الغذائية من خلال إتباع الخطوات التالية:

المكونات:

ثلاث ملاعق سكر.

¼ كوب زبدة.

كوب ونصف سميد.

¼ كوب جوز الهند المبشور.

كوب ونصف اللبن.

ملعقة من مسحوق الخبز.

طحين من أجل أن يدهن القالب به.

قطر.

جوز الهند من أجل التزيين.

طريقة التحضير

نأتي بوعاء عميق، نضيف إليه السكر، السميد، جوز الهند، ثم نضيف الزبدة، نخلط جميع المكونات جيدا من أجل أن نحصل على مزيج متجانس.

نقوم بدهن قوالب الخبز باستعمال الطحين، نسكب به المزيج.

ثم ندخلها إلى الفرن على حرارة متوسطة.

بمجرد أن تنضج، نخرجها، نسكب عليها القطر.

ثم تقدم باردة بأطباق ملائمة.

أسرار نجاح البسبوسة

يوجد عدة تكات تساعدك على نجاح البسبوسة والحصول على طعم ولا أروع، للتعرف عليها، تابعي فيما يلي:

شراء سميد من ماركة معروفة، الأهم أن لا يكون بدون إضافات.

الزبادي يعطي للبسبوسة نكهة مختلفة ومذاق طيب.

الاهتمام بخلط السمن مع السميد وفركة باستعمال اليدين.

وضع ملعقة صغيرة من الملح.

قدمنا لكم اليوم طريقة عمل البسبوسة بدون بيض هشة وطريقة وطعمها تحفة هتعجب ولادك مع معرفة أسرار نجاحها، قومي بإعدادها إلى عائلتك.