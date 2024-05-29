استقبل الآن تردد قناة الأيام العراقية Al Ayam TV الجديد 2024 على النايل سات بأعلى جودة

الكثير من المواطنين يرغبون في قناة عراقية تهتم بعرض محتوى يتعلق فيما يحدث في العراق من احداث، تعتبر قناة الأيام من أكثر القنوات الفضائية التي ينطبق عليها كل هذه المواصفات، حيث تهتم بعرض أهم الأخبار التي تحدث في العراق، بالإضافة إلى البرامج المتنوعة من ثقافية وترفيهية بأفضل جودة سواء في الصوت أو الصورة، تهتم إدارة القناة بتحديث ترددها بشكل مستمر حتى توفر مشاهدة ممتعة للمشاهد بدون انقطاع أو تشويش، المميز بها أنها تعرض محتواها بدون إعلانات كثيرة، اليوم وفرنا لكم تردد قناة الأيام العراقية Al Ayam TV الجديد 2024 على النايل سات مع معرفة أهم البرامج التي تتيحها.

تردد قناة الأيام العراقية Al Ayam TV الجديد 2024

تم تأسيسها عام 2018، ومقرها تحديدا في العراق، بالرغم أن تم بثها منذ سنوات قليلة، لكنها استطاعت تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة في الوطن العربي، نظرا فيما تتيحه من محتوى صادق مع تغطيتها لجميع القضايا التي تتعلق بالعراق، تتيح محتوى متنوع من سياسي، اقتصادي، رياضي، ثقافي، رياضي، للتعرف على ترددها، تابع فيما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 10981.

الإستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصويب الخطأ: ⅚.

البرامج التي تقدمها قناة الأيام

تتيح القناة أفضل البرامج المتنوعة بأفضل جودة عالية بدون تشويش، للتعرف على برامجها، تابع فيما يلي:

برنامج القيادي.

برنامج الفقيه.

غرفة الأخبار.

برنامج السابعة.

برنامج الخدمات.

برنامج الأطفال

برنامج تصحيح الغد.

خطوات تنزيل قناة الأيام

تعتبر من أكثر القنوات الفضائية السهلة في تنزيلها ولا تاخذ وقت كبير، لذلك وفرنا لكم خطوات تنزيلها على التليفزيون من خلال فيما يلي:

ادخل على قائمة الإعدادات بواسطة جهاز التحكم.

اضغط على التثبيت اليدوي.

حدد القمر الصناعي الذي ترغبين به.

ادخل التردد، معدل الترميز، معامل تصحيح الخطأ، الاستقطاب.

اضغط على بحث.

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قدمنا لكم اليوم تردد قناة الأيام العراقية Al Ayam TV الجديد 2024 على النايل سات مع معرفة خطوات تنزيلها على جهاز التلفزيون واهم البرامج التي تتيحها، قوم بتنزيلها من أجل مشاهدة محتوى مميز ومتنوع بجودة عالية.