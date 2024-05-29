استقبل الآن تردد قناة بداية السعودية على جميع الأقمار الصناعية بأعلى جودة

تعتبر قناة بداية من أقوى القنوات السعودية، حيث تهتم بعرض الثقافة والعادات والتقاليد في المملكة، لذلك يكون عليها إقبال من قبل الكثير من المواطنين في السعودية، وفي الفترات الأخيرة، أعلنت إدارة القناة عن تغير ترددها من أجل أن توفر للمشاهدين جودة عالية أثناء عرض المحتوى، تتميز أنها تعرض محتواها مجانا بدون اشتراك شهري، لذلك تمكنت أن يكون لها قاعدة جماهيرية كبيرة من مختلف الوطن العربي، لذلك يرغب الكثير في التعرف على ترددها، اليوم وفرنا لكم تردد قناة بداية على جميع الأقمار الصناعية مع معرفة خطوات تنزيلها.

تردد قناة بداية على جميع الأقمار الصناعية

قناة بداية من القنوات الفضائية المميزة، لكونها تعتمد على أحدث التقنيات الحديثة، بالرغم أن تم بثها منذ 2005، لكنها مازالت حتى وقتنا هذا من أفضل القنوات التي تعرض الثقافة السعودية وتعزيز التراث السعودي والأماكن السياحية التي توجد في المملكة، لذلك من خلالها يسافر العديد من السائحين إلى المملكة بفضل مما تقدمه، لذلك وفرنا لكم ترددها من خلال فيما يلي:

تردد القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12053.

استقطاب: عمودي.

معدل ترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

الجودة:HD.

التشفير: قناة مجانية.

ترددها على العرب سات

التردد: 12419.

استقطاب: أفقي.

معدل ترميز: 2750p

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

الجودة: SD.

اسم القناة على الرسيفر: البداية BEDAYA.

كيفية تنزيلها وتثبيتها على جهاز التلفزيون

تعتبر من أكثر القنوات السهلة في تنزيلها ولا تتطلب وقت لضمها إلى قنوات في التليفزيون، لذلك جئنا إليكم بأسهل طريقة لتنزيلها من خلال فيما يلي:

نقوم بتشغيل التلفزيون.

توجه إلى قائمة الإعدادات.

اختر ضبط خانة قنوات التلفزيون.

اختر التثبيت اليدوي.

حدد القمر الصناعي الذي ترغب به سواء النايل سات أو العرب سات.

ادخل التردد، الاستقطاب، معامل تصحيح الخطأ، معدل الترميز.

انقر على البحث.

بمجرد أن تعثر على القناة، اضغط على بحث.

ثم اضغط على زر الخروج.

قدمنا لكم اليوم تردد قناة بداية على جميع الأقمار الصناعية النايل سات والعرب سات مع معرفة خطوات تنزيلها على جهاز التلفزيون، قوم بتنزيلها من أجل مشاهدة والتعرف على التراث السعودي.