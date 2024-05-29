“القاهرة خلاص”| الناجح يرفع إيده ,,,رابط بوابة نتائج امتحانات التعليم الأساسي 2024 نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس والاسم

رابط بوابة نتائج امتحانات التعليم الأساسي 2024، تم الإعلان رسميًا عن نتائج إمتحانات النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي 2024، وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن النتائج ظهرت عبر بوابة التعليم الأساسي باستخدام الرقم القومي أو رقم الجلوس، كما قامت مديريات التربية والتعليم في مختلف المحافظات بنشر النتائج على مواقعها الرسمية، وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الوزارة لتبسيط عملية الاستعلام عن النتائج وجعلها متاحة بسهولة للطلاب وأولياء الأمور.

رابط بوابة نتائج امتحانات التعليم الأساسي 2024 لكل المحافظات

يمكنك الاطلاع على نتائج امتحانات التعليم الأساسي لعام 2024 لجميع المحافظات من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الذي أعلنت عنه الوزارة، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة منصة بوابة التعليم الأساسي.

اختر الخدمة المتعلقة بنتائج الطلاب.

إدخال كافة البيانات المطلوبة مثل اسم الطالب، ورقم الجلوس، أو الرقم الوطني.

اختر المستوى التعليمي “الابتدائي أو الإعدادي”.

انقر على زر إظهار النتائج للحصول على النتيجة.

نتائج الطلاب للمرحلتين الابتدائية والإعدادية باستخدام رقم الجلوس

رابط نتائج طلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية للفصل الدراسي الثاني برقم الجلوس 2024 لمحافظة القاهرةـ، حيث من المنتظر أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في الساعات القادمة.

نتائج طلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية الترم الثاني 2024 في محافظة الجيزة

يمكن لأولياء الأمور معرفة نتائج الطلاب لصفوف النقل في المرحلتين الابتدائية والإعدادية للفصل الدراسي الثاني 2024 في محافظة الجيزة عبر الرابط الرسمي لبوابة نتائج مديرية الجيزة.

نتائج طلاب الصفوف الابتدائية والإعدادية للعام 2024 بالغربية.

رابط نتائج طلاب الصفوف الابتدائية والإعدادية للفصل الدراسي الثاني 2024 في محافظة الغربية من الرابط الرسمي للمديرية.

نتائج الطلاب للصفوف الابتدائية والإعدادية لعام 2024 في المنيا

للتحقق من نتائج طلاب الصفوف الابتدائية والإعدادية للعام 2024 في محافظة المنيا، قم بالضغط هنا.