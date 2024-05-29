ماتقلقش خالص |.. نتيجة ثالثة اعدادي الشرقية والغربية ع الأبواب تعرف على توزيع درجات 3ع

نتيجة ثالثة اعدادي الشرقية والغربية، يترقب طلاب وأولياء أمور الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية والغربية إعلان نتائج الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الثاني لعام 2024، حيث يزداد البحث عن موعد إعلان نتائج الشهادة الإعدادية بالشرقية للفصل الدراسي الثاني، ونعرض في ما يلي موعد إعلان نتائج الشهادة الإعدادية لعام 2024.

نتيجة ثالثة اعدادي الشرقية والغربية

أفادت مصادر مطلعة في محافظة الشرقية بأن عملية التصحيح مستمرة، وأنه سوف يتم الإعلان عن النتيجة في نهاية العام الدراسي 2023-2024 بمحافظة الشرقية، وذلك بعد الانتهاء من تصحيح كراسات الإجابة ورصد الدرجات والمراجعة.

وتوقعت المصادر أن تنتهي جميع أعمال التصحيح والرصد ومراجعة كراسات الإجابة قبل اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي من قبل الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، في نهاية العام الدراسي 2023-2024 وذلك خلال الأسبوع القادم.

ذكرت المصادر أن نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الشرقية ستُعلن على الموقع الرسمي للمحافظة بالاسم وأيضًا برقم الجلوس عبر رابط بوابة الشرقية.

تصحيح أوراق الصف الثالث الاعدادي محافظة الغربية الترم الثاني 2024

أوضح ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، أنه قام بجولة تفقدية لمراجعة أعمال تصحيح إجابات امتحانات الصف الثالث الإعدادي للترم الثاني، وأكد أهمية الدقة والجودة والالتزام في عملية التصحيح مع تجنب الأخطاء لضمان حصول الطلاب على درجاتهم كاملة، كما شدد على أهمية عدم تجاهل أي جزء من أوراق الإجابة وإعطاء الطلاب حقوقهم كاملة تحقيقًا لمبدأ العدالة.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024

درجات الصف الثالث الاعدادي يتم توزيعها على النحو التالي: