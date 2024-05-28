اعرف مكان جلوسك .. لينك الاستعلام عن ارقام جلوس الثانوية العامة 2024 جميع المحافظات وفقا لوزارة التربية والتعليم

طرحت وزارة التربية والتعليم ارقام جلوس الثانوية العامة 2024 عبر موقع الوزارة الإلكتروني خلال الساعات الماضية، حيث قامت الجهات المختصة بالإعلان عن إتاحة الأكواد الامتحانية الخاصة بالطلاب وأرقام لجانهم من غير الحاجة للتوجه إلى مقر المدرسة، ويأتي ذلك في إطار الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بامتحانات الشهادة الثانوية العامة، والتي من المنتظر انطلاقها في يوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2024.

ارقام جلوس الثانوية العامة 2024

أطلقت الجهات المعنية رابط الحصول على ارقام جلوس الثانوية العامة 2024 عبر بوابة التعليم الرسمية التابعة للوزارة، والتي من المفترض إتاحتها بجميع المديريات التعليمية منذ يوم الاثنين الموافق 27 مايو 2024، على أن يتم تسليمها للطلاب بكافة المدارس في يوم الثلاثاء، حيث تسعى الوزارة عبر هذه الإجراءات إلى تمهيد وتنظيم وسير عملية الامتحانات بصورة سلسلة، وكذلك لتقديم كل التسهيلات للطلاب عند الحصول على بياناتهم، ومن ناحية أخرى فلقد ناشد الوزير جميع رؤساء الكنترول بضرورة الانتهاء من تلك التجهيزات على أكمل وجه وتوفير بيئة هادئة خالية من الشكاوى، وذلك حرصاً على مستقبل الطلاب .

رابط استخراج أرقام جلوس الثانوية العامة 2024

من أجل التسهيل على أولياء أمور طلاب الشهادة الثانوية العامة لهذا العام الدراسي، قامت الجهات المعنية بتوفير منصة إلكترونية تتعلق بتوفير الخدمات التعليمية والتي من ضمنها الحصول على أرقام جلوس الصف الثالث الثانوي 2024، وتتمثل خطوات إجراء ذلك في النقاط الآتية:

الضغط مباشرة على هذا الرابط الإلكتروني .

الإلكتروني كتابة البريد الإلكتروني المدرسي الموحد الخاص بالطالب.

النقر على أيقونة الاستعلام عن رقم الجلوس.

تدوين جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

الضغط على خانة استعلم، ومن ثم سيظهر رقم الجلوس ورقم اللجنة.

عند الرغبة في الحصول على البريد الإلكتروني الموحد الخاص بالطالب قم بالنقر على هذا الرابط لإنشاء بريد إلكتروني مدرسي.

تسجيل استمارة الثانوية العامة

يوفر موقع تسجيل الاستمارة الإلكترونية للصف الثالث الثانوي ارقام جلوس الطلاب، حيث يجب على الطالب تسجيل الدخول للموقع كما قام بتسجيل الدخول عند تسجيل الاستمارة الإلكترونية، إذ أكدت وزارة التربية والتعليم أنه يجب على الطلاب التأكد من بيانات ارقام الجلوس عند الاستعلام.