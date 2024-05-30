خليك متطمن وفلوسك جايه..ما تسألش معاش يونيو امتى؟ الميعاد الرسمي أهوه 👇

معاش يونيو امتى، قبل أيام قليلة من صرف معاشات شهر يونيو 2024 يتساءل عدد كبير من المواطنين عن موعد صرف المعاشات، لكي يتمكنوا من الاستعداد لعيد الأضحى المبارك الذي يوافق 16 يونيو القادم، ولا تزال المعاشات خاضعة للزيادة المقررة من قبل رئيس جمهورية مصر العربية بنسبة 15% من المبلغ الأصلي للمعاش، كما يتساءل البعض أيضًا عن كيفية الاستعلام عن هذا المعاش باستخدام الرقم القومي للمستفيد.

معاش يونيو امتى

أعلنت هيئة التأمينات الاجتماعية عن الموعد المحدد لصرف معاشات شهر يونيو 2024، مع إضافة مبلغ الزيادة المعلن سابقًا والذي يبلغ حوالي 15% من قيمة المعاش، بالإضافة إلى منحة مساعدة من الدولة للمواطنين وذلك لتخفيف العبء عنهم في ظل ارتفاع الأسعار.

ومن الجدير بالذكر أن صرف معاشات شهر يونيو 2024 لحوالي 11 مليون مواطن سيتم في اليوم الأول من شهر يونيو، والذي يوافق يوم السبت ويستمر لمدة 6 أيام متتالية، ويتم الصرف من خلال أحد المنافذ المعروفة لصرف المعاشات.

كيفية الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي

يمكنك الاستفسار عن المعاش باستخدام الرقم القومي من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع هيئة التأمينات الاجتماعية.

البحث عن رمز الخدمات الإلكترونية ثم قم بالضغط عليها.

الذهاب إلى أيقونة أصحاب المعاشات.

الإنتقال إلى زر الخدمات التأمينية.

إتمام عملية تسجيل الدخول على المنصة.

اضغط على زر الاستفسار للحصول على معلومات المعاش.

تدوين الرقم القومي المسجل في البطاقة الشخصية لحامل المعاش.

النقر على أيقونة الاستعلام.

في النهاية ستظهر شاشة تقدم جميع المعلومات المتعلقة بحساب المستفيد والمبلغ المستحق الخاص بالمعاش.

اماكن صرف معاشات يونيو 2024

يستطيع المتقاعدون استلام معاشاتهم من خلال الأماكن التي حددتها الوزارة لصرف المعاش مما يسهل عليهم الوصول إلى أموالهم بوسائل متنوعة وهي كالتالي: