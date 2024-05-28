تردد قناة لولو وناسة كيدز لعرض ومتابعة باقة متنوعة من الأناشيد الرائعة

قناة وناسة كيدز تعد من أشهر القنوات الفضائية المخصصة للأطفال، حيث تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي يتناسب مع مختلف الأعمار، تتميز القناة بعدة عوامل جعلتها محبوبة لدى الكثيرين، أهمها أنها مجانية تماماً ولا تحتاج إلى دفع أي رسوم لمشاهدتها أو تثبيتها، كما أن عملية البحث عن القناة وضبطها على جهاز الإستقبال سهلة للغاية، يمكن لأي فرد من أفراد الأسرة القيام بها دون الحاجة إلى متخصص، تقدم القناة محتواها المتجدد على مدار اليوم، والذي لا يمكن مشاهدته على أي قناة فضائية أخرى.

تردد قناة لولو وناسة كيدز

لمتابعة قناة وناسة كيدز المجانية التي تبث على مدار اليوم، يمكنكم ضبط جهاز الإستقبال على أحد الترددات التالية:

تردد القمر الصناعي نايل سات:

التردد : 11595

: 11595 الاستقطاب : عمودي

: عمودي معدل الترميز : 27500

: 27500 معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

: 5/6. الجودة : HD

: HD التشفير: قناة مفتوحة

تردد القمر الصناعي عرب سات:

التردد : 11270

: 11270 الاستقطاب : عمودي

: عمودي معدل الترميز : 27500

: 27500 معامل تصحيح الخطأ : ¾

: ¾ الجودة : HD

: HD اسم القناة على الرسيفر: وناسة كيدز

طريقة ضبط قناة وناسة كيدز على جهاز الإستقبال

تتسم عملية ضبط قناة وناسة كيدز على جهاز الإستقبال بالبساطة، ولا تتطلب تعيين فني متخصص، يمكن القيام بها من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى قائمة إعدادات التلفزيون باستخدام جهاز التحكم عن بعد. تحديد قائمة ضبط قنوات التلفزيون. اختيار التحديث اليدوي من ضمن طرق التثبيت المتاحة. تحديد القمر الصناعي المراد إتمام عملية التثبيت من خلاله. إدخال التردد، الاستقطاب، معدل الترميز، ومعامل تصحيح الخطأ كما هو موضح أعلاه. الضغط على علامة البحث. بعد العثور على القناة، يجب تحديد خيار حفظ قبل الخروج لضمان تثبيت قناة وناسة كيدز ضمن قائمة قنوات التلفزيون.

بذلك تكون القناة متاحة على جهاز التلفاز، ليتمكن الأطفال من متابعة محتوى تعليمي وترفيهي مميز ومجاني على مدار اليوم.