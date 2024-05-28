“تحميل PDF” نتائج السادس الإبتدائي 2024 بغداد البصرة كركوك من موقع وزارة التربية العراقية ونتائجنا

نتائج السادس الإبتدائي 2024: بغداد، البصرة، كركوك، حيث أعلنت وزارة التربية العراقية عن نتائج السادس الإبتدائي 2024 في عدد من المحافظات العراقية، مما أثار اهتمام الألاف من الطلاب وأولياء الأمور خلال الساعات الأخيرة، وبدأت عدة محافظات عراقية بنشر نتائج طلاب السادس الإبتدائى منذ ساعات قليلة، وتستعد باقي المحافظات للإعلان عن نتائجها تدريجياً. أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية أن كافة أعمال التصحيح ورصد الدرجات قد انتهت، ويتم الآن إجراء المراجعة النهائية قبل اعتمادها ورفعها عبر المواقع المعتمدة. فيما يلي نقدم لكم التفاصيل الكاملة حول هذا الموضوع.

رابط تحميل نتائج السادس الإبتدائى 2024: بغداد، البصرة، كركوك

تستمر لجان المراجعة في إنهاء أعمالها تمهيداً لإعلان نتائج السادس الإبتدائى في جميع الإدارات التعليمية. أظهرت النتائج الأولية نسب نجاح جيدة جداً مقارنة بالأعوام الماضية، وحثت الوزارة جميع الطلاب على متابعة المواقع الرسمية بشكل مستمر للتعرف على النتائج فور الإعلان عنها، ومن المقرر أن يتم إعلان جميع النتائج تدريجياً خلال الساعات القادمة في محافظات بغداد، البصرة، كركوك، ميسان، أربيل، وغيرها من المحافظات العراقية، بعد أن تم الإعلان عن نتائج أكثر من 10 محافظات بالفعل خلال الساعات الماضية.

المحافظات التي أعلنت نتائج السادس الإبتدائى حتى الآن:

الرصافة الثانية ظهرت للتو

الكرخ الأولى

الكرخ الثانية

الكرخ الثالثة

الرصافة الأولى (في المدارس)

كربلاء المقدسة

المثنى

صلاح الدين

السليمانية

النجف الأشرف

دهوك

الرصافة الثالثة (في المدارس)

الأنبار

ميثان

بابل

واسط

كيفية الإستعلام عن نتائج السادس الإبتدائي 2024:

يمكنك الإستعلام عن نتائج السادس الإبتدائي 2024 بمجرد الإعلان عنها رسمياً في باقي المحافظات العراقية، عبر موقع وزارة التربية أو موقع نتائجنا، باتباع الخطوات التالية: